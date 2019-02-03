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Тракторы, вооружения, ИТ. Как Беларусь завоевывает Африку

04.02.2019 07:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Недавние визиты президентов Судана и Зимбабве в Минск говорят о заинтересованности этих африканских стран в сотрудничестве. Африка видится из Беларуси также перспективным рынком в свете попыток диверсифицировать поставки своей продукции. Насколько успешным идет покорение этого континента и кто этим занимается — в нашем материале.


Фото: Jeff Attaway, flickr.com

Беларусь постепенно интегрируется в Африку. В настоящее время страна имеет свои посольства в Египте, Нигерии, Кении и ЮАР. В то же время белорусские послы в указанных государствах аккредитованы и в 17 других странах региона по совместительству, то есть, имея резиденцию в одном государстве, они выполняют свои функции в нескольких странах.

За 11 месяцев 2018 года товарооборот Беларуси со странами Африки составил 583,3 млн долларов, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на почти 100 млн долларов. Вместе с тем белорусский экспорт на африканский континент вырос за рассматриваемый период на 13 млн долларов до 345 млн долларов. В целом же Африка занимает пока чуть более 1% во всем белорусском экспорте.



 

Отмечается разброс продаж по регионам. Большего всего белорусской продукции было отгружено в страны Северной Африки на 167 млн долларов. Из них на Египет пришлось 72,5 млн, на Марокко — 62,7 млн долларов. На втором месте западноафриканский регион — 105,5 млн долларов. Там лидеры Кот-д'Ивуар, Мали, Нигерия и Сенегал. В странах Восточной Африки было поставлено белорусской продукции на 25,3 млн долларов, из них половина — в Уганду. Львиную долю поставок в Центральную Африку сформировали продажи в Анголу и Камерун (26,7 млн долларов из 30 млн долларов). Если брать юг континента, то там отгрузка шла в основном в ЮАР (16,5 млн долларов).

В перечне продвигаемых на эти рынки белорусских товаров преобладает экспорт промышленной продукции — карьерные самосвалы, грузовики, тракторы, сельхозтехника, продукция нефтехимии — шины и волокна, удобрения.

Впрочем, далеко не все данные о поставках отражены в статистике. Дело в том, что есть так называемые непубликуемые позиции. К таковым в Беларуси относятся драгоценные и полудрагоценные металлы и камни, авиатехника, вооружение и табак. В преломлении на Африку речь в первую очередь идет о вооружениях, которые востребованы из-за большого количества военных конфликтов на протяжение ряда лет. По расчетам naviny.by, за период с 2010 по 2017 год суммарный объем экспорта по непубликуемым позициям в страны Африки составил более 440 млн долларов. Ключевые торговые партнеры по ненаблюдаемым позициям — Судан, Ангола, Алжир, Уганда и Нигерия.

Кто из белорусов примеряется к Африке?

Одним из главных кураторов белорусских проектов в Африке является управляющий делами президента Виктор Шейман. Известно, что только в 2018 году он побывал в Зимбабве как минимум дважды. Он вел переговоры в Гане, отрабатывал ряд проектов в Конго, Судане, Мозамбике.

В налаживании белорусско-африканских отношений был замечен и сын Шеймана Сергей. Во время недавнего визита в Зимбабве он был представлен как советник («advisor») главы делегации (то есть отца).

В России человек с идентичными данными — Сергей Викторович Шейман — является совладельцем «Теп-Холдинга». Соучредителем небольшой фирмы в Тольятти, которая занимается управлением арендованной недвижимостью и принимала участие в тендерах, связанных в том числе с армией и реализацией конфиската, он стал в декабре 2009 года. Компания на тот момент существовала уже три года. В тот же день в число учредителей «Теп-Холдинга» вошел Анатолий Ткачук — отставной генерал-майор ФСБ. Первым на этот обратил внимание телеканал «Белсат». С Ткачуком хорошо знаком и Шейман-старший. В июле 2010 года прошел визит совместной белорусско-российской делегации в Гану. Белорусскую сторону в ней представлял Виктор Шейман, тогда помощник президента по особым поручениям, а Россию — Анатолий Ткачук в качестве вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей.

В хороших отношениях с Шейманом находится и бизнесмен Александр Зингман. Он занимается поставками техники в Африку. Но более известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске. Недавно Зингман стал почетным консулом Зимбабве в Минске. Его офис находится в здании «Президент-Отеля», которым управляет УДП.


Виктор Шейман и Александр Зингман - крайние справа. Фото: БЕЛТА

Постепенно осваивает африканский рынок и группа компаний «Сохра» Александра Зайцева (приграничные логистические центры «Бремино Групп», поставки белорусской техники в страны Персидского залива, футбольный клуб «Динамо-Брест»). В частности, он занимается проектами по добыче золота в Судане и Гане. «Сохра» также поставляет БелАЗы в Африку. Самый крупный контракт был в 2017-м. В Зимбабве было поставлено 52 единицы техники на 20 млн долларов. «Обсуждаются возможности дальнейшей поставки, хотя немного сложно [все идет]», — признавал определенные проблемы гендиректор БЕЛАЗа Петр Пархомчик. Но потенциал имеется большой. Страна богата полезными ископаемыми: от алмазов до урана.

Самостоятельно или через местных партнеров выходят на африканский континент и другие гиганты белорусского машиностроения.

В феврале 2018 год МАЗ открыл совместное сборочное предприятие в Египте. Партнерами выступили компания Helwan Machinery and Equipment Национальной организации военной промышленности Египта и компания International Co. for Industry and Projects. Мощность совместного производства составляет 500 автомобилей в год с возможностью увеличения. Планируется постепенное повышение уровня локализации совместного производства до 40% в целях поставок продукции на рынки соседних стран региона.

МАЗ также сообщил, что разработает специальный автобус для стран Африки. Его можно будет использовать на пригородных дорогах с плохим покрытием.

МТЗ создал сборочные производства в Алжире и Египте совместно с местными партнерами. Тракторный завод рассматривает возможность реализовать подобные проекты в других странах Африки.


Фото: afreximbank.com

В скором времени ожидается возобновление поставок в ЮАР и продукции ОАО «Белшина», прерванных год назад в связи с приостановкой деятельности компании BelTyre Africa (торговый дом ОАО «Белшина»). Объем востребованных южноафриканским рынком поставок шин оценивается не менее чем в 1,5 млн долларов.

Нацелена на африканский рынок и компания с белорусскими корнями ASBIS (владелец — Сергей Костевич). Это один из крупнейших дистрибьюторов компьютерных компонентов и производитель компьютерной техники под собственными брендами Prestigio и Canyone. Компания имеет офисы в Египте, ЮАР и Тунисе.

В 2013 году крупный системный интегратор IBA Group открыл офис в ЮАР. Компания имела крупного местного заказчика — Standard Bank of South Africa.

Несколько лет назад спецэкспортер вооружений «Белспецвнештехника» и суданский холдинг «Сафат» создали совместное предприятие S&B Aviation company. Уставной капитал составил 5 млн долларов. На производственной базе авиакомплекса «Сафат» был организован ремонт самолетов и вертолетов.


Фото: bsvt.by

Каковы дальнейшие перспективы?

Специфика работы с африканским континентом состоит в возможных проблемах с оплатой поставленной продукции. Поэтому рассматриваются различные механизмы структурирования сделок.

Недавно Судан предоставил Беларуси второе месторождение для добычи золота «с целью улучшения взаимных расчетов в торговле». В Зимбабве создано белорусское геологоразведочное предприятие. Для разведки недр правительство этой страны выделило Беларуси 270 тыс. квадратных километров земли.

В вопросе создания сборочных производств белорусской техники главным сдерживающим фактором является очень осторожный подход самих белорусских предприятий.

— Например, главной проблемой в переговорах с МТЗ и МАЗом о создании совместных сборочных предприятий в Анголе остается неготовность белорусских промышленных гигантов к соинвестированию в эти проекты, — рассказывал посол Беларуси в ЮАР Александр Сидорук в интервью журналу «Конъюнктура рынков». — Для ангольской стороны такой подход неприемлем, потому что он не гарантирует готовность белорусских партнеров к долгосрочному присутствию в Анголе и их заинтересованность в эффективном функционировании сборочных предприятий, в том числе и управлении ими. Не стоит забывать и о том, что прямые иностранные инвестиции из Беларуси имеют важное политическое значение. Есть уже и успешный пример промышленной кооперации. Так, в Замбии функционирует сборочное предприятие белорусских тракторов, полностью созданное при поддержке местного государственного финансирования.

В Беларуси существует система поддержки экспортеров. Главные роли отведены Банку развития, «Промагролизингу» и «Белэксимгаранту», которые осуществляют экспортное финансирование поставок белорусской продукции в африканские страны. В 2018 году Банк развития стал миноритарным акционером Банка развития и торговли Африки и открыл панафриканскому банку кредитную линию в размере 70 млн долларов. Недавно Александр Лукашенко продлил до конца 2020 года программы поддержки экспорта в надежде «осуществлять продажи белорусской техники на новых рынках дальнего зарубежья».


Фото: Reuters

Белорусский бизнесмен, имевший опыт продаж своей продукции в Африке, считает, что это неблизкий и рискованный регион, там сложно получить огромную выгоду. Но идти туда надо, придерживаясь точечной стратегии.

— Общее, наверное, у нас с Африкой только в политических строях. Но низкий уровень жизни, сложности с оплатой, вооруженные конфликты, коррупция и прочее, прочее являются серьезными барьерами для ведения бизнеса, — отмечает предприниматель. — По «цене-качеству» белорусская техника в принципе конкурентоспособна на африканском рынке и имеет перспективы. Но чтобы осваивать Африку, как относительно новый регион, надо делать там свою сборку, вкладываться в сервис, рекламу. Поскольку белорусы там не одни, идет конкуренция между производителями. Однако МАЗ, МТЗ не шикуют, не у всех есть деньги для таких вложений. А риски, как говорил выше, приличные. На мой взгляд, у Беларуси по поводу Африки должна быть осмотрительная стратегия, а не [достижение экспортных показателей] любой ценой. Сейчас предпринимаются попытки нащупать точки интереса. Понятно, что оборонка, ВПК — они останутся до тех пор, пока там будут войны и вооруженные конфликты. Техника тоже должна быть востребована — это, с одной стороны, извлечение природных ископаемых, с другой — создание инфраструктуры. Там приличный фронт работ может быть. Развивается сельское хозяйство — это тракторы, удобрения. Новые технологии — еще одна перспективная ниша. Огромный интерес в африканском регионе у России и Китая. Очевидно, что с ними надо кооперироваться. Они располагают большими ресурсами для освоения Африки, и Беларусь может встроиться в эти цепочки. Что касается проблем с расчетами, то могут быть разные схемы — и кредиты, и взаимозачеты, и бартер и так далее. К сожалению, в ряде случаев некоторые вопросы могут решаться только на высшем уровне.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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За 11 месяцев 2018 года товарооборот Беларуси со странами Африки составил 583,3 млн долларов, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на почти 100 млн...
 
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