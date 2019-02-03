Начать с начала. Как бизнесмен из топ-50 возвращается в большую игру

«Сегодня я начинаю с нуля», — говорит Вячеслав Довнар. Бизнесмен, входивший в топ-50 крупнейших и влиятельных бизнесменов страны в 2011 году, обладатель патента № 1 на перевозки, прошел через банкротство, потерю пятнадцати компаний, претензии кредиторов. Проблемы еще не закончены, говорит он, но с помощью старых друзей и новых идей бизнесмен с 33-летним опытом готов стартовать с новым проектом. О транспортном кластере, о том, что осталось от прежней империи и причинах краха Довнар рассказал TUT.BY.





Первый кластер Беларуси

— Постановление Совмина о создании кластеров в Беларуси было принято в 2016 году, но пока ни одного современного кластера не создали. Для экономики страны важно, чтобы в стране как можно быстрее стали появляться кластеры. Это одна из приоритетных задач в развитии малого бизнеса, многие проблемы именно малого бизнеса могут быть решены за счет кластеров. Кстати, хороший опыт развития кластерной системы есть в Евросоюзе, — рассказывает Вячеслав Довнар.

В странах-лидерах в сфере технологических и инновационных проектов внедрение кластеров считается одним из важных факторов развития и повышения конкурентоспособности. Их доля в экономике достигает 50%. К примеру, в ЕС сегодня более 2000 кластеров, в которых работает 38% трудоспособного населения. Одна из стран-лидеров по созданию инновационных, промышленных кластеров и кластеров в сфере услуг — Германия. Инициатива создания кластеров в Беларуси исходит, прежде всего, от Министерства экономики. Над темой очень активно работает и и Совет по развитию предпринимательства, бизнес-союз имени М.С.Кунявского, уточняет он.

— Тот проект который сегодня создаю я и мои партнеры — это транспортный кластер. Я всю жизнь работал в транспортной сфере, знаю и проблемы малого бизнеса, тех, у кого не больше 10−20 машин. Не может сегодня предприятие с таким числом машин содержать квалифицированных юристов, механиков, охрану, экспедиторов, получать своевременно квалифицированную помощь разных специалистов, обрабатывать большой объем необходимой информации, иметь собственные ремонтные площади, складские помещения — это серьезные вопросы и большие расходы.

Планируется, что в первом транспортном кластере будут офисы, бухгалтерская обслуживающая компания, экспедиционная компания, аудиторы, юристы, все, что связано с поставками запчастей и сервисным обслуживанием. Есть услуги, уточняет Вячеслав Довнар, вроде бы мелкие, но весьма специфические и нужные — тарировка тахографов, ремонт навигационных систем и раций, оформление ЭПИ деклараций…

— К перевозчикам с каждым годом все больше требования и в стране, и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. Перевозчик должен иметь современный подвижной состав в надлежащем техническом состоянии, опытных и подготовленных водителей, должно быть современное транспортно-информационное оборудование, как в автомобиле, так и в офисе, чтобы контролировать весь процесс перевозки и перемещения грузов. Мы планируем в нашем кластере около 30 транспортных предприятий от 10 до 20 автопоездов — и все услуги для них рядом, на одной территории. Сейчас есть проблемы с выселением предприятий из города — для них тоже есть вариант, офисы могут остаться в Минске, а остальное производство можно выносить к нам, — рассказывает бизнесмен.

Дом, родной дом

Отдельная история про то, что такое «к нам». Еще 20 лет назад, в 1988 году, Довнар создал кооператив «Комфорт», на базе которого в деревне Касынь Минского района образовалась компания «Белинтертранс».

— К большому сожалению, то предприятие, которое я создавал в деревне Касынь Минского района, я потерял. Это был центр крупного холдинга, мы 55% валютной выручки от экспорта транспортных услуг минского района давали, около 30% — Минской области. Были созданы все условия для того, чтобы можно было обслуживать до 700 единиц автотехники предприятия «Белинтертранс». К сожалению, предприятие прекратило свою работу. Это отдельный разговор.



Фото из личного архива

Представить себе предприятие Довнара в другом месте сложно, но оказывается, новый проект планируется запускать все в той же Касыни.

— База «Белинтертранса» была продана на аукционе. И один из моих друзей-транспортников выкупил эту базу. Сейчас решаем, как правильно использовать эту инфраструктуру. Он основатель известного предприятия «Оствесттранскар», участника рынка с 1996 года, одного из лидеров рынка международных автоперевозок.

Третий участник проекта — также известный в транспортном бизнесе Вячеслав Ложечник.

О преимуществах своей базы Довнар готов рассказывать долго. «Родной проект — там знаком каждый метр, двадцать четыре года успешного бизнеса», — грустно улыбается он.

— Спасибо Минтрансу, что удалось сохранить развязку со второй кольцевой дорогой М-14. То есть прямо с нее есть съезд на Касынь, что удобно и для транзитного транспорта, идущего в сторону Скандинавско-Прибалтийского направления, который всегда может к нам заехать и получить полный комплекс услуг. Были планы создать рядом современный придорожный сервис с АЗС и сопутствующими услугами. Мы прошли все согласования. Есть даже проект. Может, и пригодится под расширение кластерного бизнеса в перспективе, — рассказывает бизнесмен.

Сейчас в Касыни есть площадка, около 6−7 гектаров земли (но за 3 га еще придется побороться, уточняет Довнар), около 6 тысяч кв метров офисных площадей, 2 тысячи кв метров — складских, около 2 тысяч — ремонтная база.

Среди тех, кто поддержал идею создания транспортного кластера, бизнесмен называет председателя ассоциации БАМАП Николая Борового, заинтересованность проявил ректор БНТУ Сергей Харитончик — есть планы открыть там несколько филиалов кафедр, как во времена «Белинтертранса», когда здесь был филиал кафедры экономики и логистики. Есть договоренность создания с БНТУ и Академией наук научно-технического центра, где будут внедряться и разрабатываться новейшие технологии. Так что основное направление кластера — транспортное, но объект важен и для системы высшего образования. Это будет пример государственно-частного партнерства, уверен Довнар.

— Подготовительная работа займет 3−4 месяца. Максимум — пять. Надеюсь, не позднее 1 июня уже будем разрезать ленточку и заселять первых гостей. В проект, вернее, в покупку, уже вложено много, еще до 1 млн долларов понадобится для благоустройства территории, ремонтов и запуска. Надеемся на финансовую поддержку банков и финансовых институтов. Есть и много возможностей господдержки.

Организационными вопросами развития транспортного кластера займется управляющая компания ООО «Центр Кластерного Развития», а в дальнейшем сам кластер приобретет форму ЗАО, товарищества или другую. Пока на объектах идет ремонт — четыре года все стояло закрытым. Основа кластера это транспортные предприятия, вокруг них филиалы известных вспомогательных фирм, также и много фирм, которые будут сотрудничать на договорных основах.

— Новые звонки и переговоры каждый день. Порядка 25−30 вспомогательных предприятий уже вырисовывается, а всего планируем, что с транспортниками нас будет 50−60 компаний, — рассказывает Довнар.

«Слухи ходят разные». Как падал гигант

Кластер — более устойчивая и менее рисковая форма, проблемы одного предприятия не затянут других участников, выход компании не навредит кластеру, на его место придет другое, рассуждает бизнесмен. Это безопасность рабочих мест, безопасность экономики района, рассказывает инициатор проекта. По его расчетам, в кластере выйдут на уровень 500−700 работающих, включая водителей.

Сейчас, работая над проектом, придется походить по кабинетам, где Довнар бывал давно и в ином качестве.

— Четыре года я по этим кабинетам не ходил. К сожалению, у меня были другие кабинеты. Вы понимаете. Разные слухи ходят о том, что произошло с моей компанией…



Фото: пресс-служба президента, архив, 2007 год

Разговаривая о планах, мы не раз все-таки возвращаемся к прежним проектам Вячеслава Довнара.

В 2010 году он вместе с литовскими партнерами начал возводить крупный транспортно-логистический комплекс в поселке Раков в Воложинском районе. В 2012 году в компании работало около 1000 человек, бизнесмен провел реорганизацию бизнеса, в результате которой все активы были объединены в рамках Группы БИТ-Юнион. В том же году он приобрел небольшую логистическую компанию Transnet Logistik в Германии, которая получила статус представителя Белорусской универсальной товарной биржи. Парк машин исчислялся сотнями, они в основном приобретался в лизинг и кредит в одном из госбанков.

В 2011−2013 годов белорусский бизнесмен был в эпицентре акционерной войны с литовскими партнерами, но в феврале 2014 года он стал полноправным владельцем центра и решился на строительство второй очереди комплекса.

— В 2014 году мы вышли на очень высокий уровень, но банк не выполнил те условия, которые мне были обещаны. Речь шла о кредите на 35 млн долларов под три транспортно-логистических проекта, мне подтвердили его выдачу. Я вложил большие собственные средства в будущие проекты, в частности, во вторую очередь логистического центра. Оказалась вымыта оборотка, а впереди была третья очередь, выиграли тендер на строительство первой станции Volvo в Беларуси, подготовили документы на строительство двух коттеджных поселков для сотрудников на сто домов, закупили строительную технику… Все это мы делали в расчете на кредиты. У меня была безупречная кредитная история с 1994 года по 2014-й и международная кредитная история с 1997 года. Я пережил все кризисы, которые были за это время и ни разу я не продал никакого имущества для того, чтобы погасить какие-то просрочки или долги. Всегда находил общий язык с банками, даже консультировал банки по вопросам, связанным с проблемными транспортными компаниями…

Разборки продолжаются уже пятый год. На вопрос, сколько должен банкам, Довнар отвечает:

— Не знаю. Когда при возникновении проблем с финансированием я искал деньги, в проект согласились войти российские партнеры моего друга, известного российского шоумена Андрея Разина. Они оцени мой холдинг — имущество было по оценке банка на 60 млн долларов, весь холдинг — 100 млн. Они были готовый войти в бизнес при определенных условиях, которые, к сожалению, не произошли. Но это своего рода независимая экспертиза. Так вот кредиты у меня были на гораздо меньшую сумму. Но на сегодня та схема и те действия, который делал мой основной кредитор, привели к тому, что я еще должен остался. Думаю, перевозчики, читая статью, точно поймут почему я так говорю. Все знают, как продавались мои машины и по каким ценам. Я ведь просил не продавать машины через судебных исполнителей — были примеры, когда мы сами продавали машины, успешно и быстро погасили долг перед другим банком. Суммы продажи были совершенно иными…

Сегодня от империи Довнара не осталось ничего.

— В один момент все мои предприятия, я и моя семья вынуждены были подписать договор поручительства и все отдать в залог. Как только произошли проблемы у транспортного предприятия (по вине неправильных действий банка, я считаю) остановился целый холдинг… Я до сих пор пытаюсь доказать, что какие-то вещи делались неправильно и не я нанес ущерб банку и другим кредиторам, а основной кредитор нанес очень серьезный ущерб моей компании. Но это уже другая история… — говорит он, уточняя, что уже обратился в правоохранительные органы.

За время отсутствия в большом бизнесе Довнар окончил аспирантуру и вышел на защиту кандидатской диссертации. Естественно, на близкую ему транспортно-логистическую тему.

— В нам кластере будет представлена система SILA — это тот инновационный проект, который одобрен Академией наук и обкатан на моем предприятии. Надо работать цивилизовано, c научным современным подходом, как в Европе.

Эту систему также планируется предложить и крупным белорусским экспортерам.

— Наш проект кластера может быть очень полезен экономике. И сейчас — очень подходящее время для его реализации. Думаю, по нашему примеру пойдут и в других областях, и на других территориях, — резюмирует бизнесмен.

На площадке рядом с М-14/ МКАД 2 -14километр, 12 км от МКАД 1 по трассе Р-58 планируется предлагать следующие услуги: сдача в аренду офисных и складских площадей;

предоставление охраняемых площадок под стоянку грузового транспорта;

сдача в аренду складских помещений под шины, автозапчасти;

экспедиторские, складские, издательско-полиграфические;

бухгалтерские юридические, аудиторские;

транспортно-логистической навигационной системы Transinet

мойка грузовых и легковых автомобилей, спецтехники, цистерн;

ремонтно-сервисные работы всех типов грузовиков и полуприцепов;

ремонт и техобслуживания легковых автомобилей;

ремонт и диагностику топливной аппаратуры;

ремонт холодильных установок;

установка, ремонт, обслуживание отопителей и тахографов, GPS навигации, раций;

шиномонтаж, балансировка шин;

все виды страхования;

проведение гостехосмотра всех видов грузового и легкового автотранспорта;

оформление предварительной ЭПИ декларации таможенным органам;

продажа новых и б/у шин, а также автозапчастей для всех марок грузовой техники;

замена лобовых стекол, фар и иных световых приборов.