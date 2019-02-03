

Миновал год с момента принятия Декрета Президента Республики Беларусь № 1

«О содействии занятости». За это время накоплен определенный опыт по реализации положений этого документа. Причем документ не один, а целый комплекс документов, разработанных в Беларуси в последнее время.

Так, приняты меры по либерализации бизнеса, расширению возможностей для самозанятости граждан – перечень видов деятельности, для которых не обязательна регистрация ИП, пополнился новыми. В дальнейшем постановлением Совета Министров в развитие Декрета №1 граждане, выбравшие эти формы зарабатывания средств, приравнены к занятым в экономике. Усовершенствована работа по содействию занятости населения в регионах. Перестроена и работа с нанимателями – с акцентом на их потребности при подготовке специалистов. Все это преследует одну цель – занятость населения, возможность трудоустройства людей и получения ими достойного заработка.

Не в стороне от выполнения этих задач и Пинщина. Первое в наступившем году заседание провела районная комиссия по координации работы по содействию занятости населения. Вопросы повестки дня весьма актуальны: отнесение трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирование и ведение базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, исключение из базы данных. Кроме того, интересны результаты работы постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения и ситуация на рынке труда в июне – декабре 2018 года.

Принятые меры в сфере занятости позволили замедлить процесс сокращения занятых в экономике.

Так, численность населения, занятого в экономике района в январе – августе 2018 года, составила 16 884 человека, или 100,7 процента к соответствующему периоду 2017 года (плюс 118 человек).

Снизился уровень зарегистрированной безработицы с 0,7% (от численности экономически активного населения) на 1 сентября 2017 года до 0,5% на эту же дату годом позже. В январе – сентябре 2018 года в управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома за содействием в трудоустройстве обратилось 937 районных жителей, из них статус безработного получили 485 человек.

При содействии управления на заявленные нанимателями вакансии трудоустроены 733 жителя района, в том числе 313 безработных. В оплачиваемых общественных работах принял участие 91 гражданин. 21 безработный был направлен на обучение, в их числе 17 человек (а это 81%) – по заявкам нанимателей с гарантией последующего трудоустройства. Двое безработных получили финансовую поддержку в виде субсидии из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения для организации предпринимательской деятельности и деятельности по предоставлению услуг в сфере агроэкотуризма.

И еще: увеличился спрос на рабочую силу. На 1 сентября нанимателями района было заявлено 292 вакансии, что составило 119 процентов к аналогичному уровню 2017 года. Это позволило уменьшить коэффициент напряженности на рынке труда, то есть снизилась численность безработных на одну вакансию.

С 1 января этого года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, определяемые правительством, с возмещением затрат на их оказание (речь идет о собственниках, нанимателях или арендаторах жилого помещения).

Переход на оплату по полному тарифу будет поэтапным:

с 1 января 2019 года – за горячее водоснабжение;

с 1 октября 2019-го – за тепло- и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.

Сведения о тех, кого ждет оплата ЖКУ по полной стоимости, отражены в специально созданной базе данных. В том числе и об этом говорили выступавшие на заседании председатели Городищенского, Пинковичского, Молотковичского, Оснежицкого и Логишинского сельисполкомов, докладывая о ситуации на рынке труда на этих территориях.

Утвержденный на заседании план работы постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения на 2019 год ставит своей целью максимально дойти до каждого не занятого в экономике и разобраться в ситуации конкретного человека, оценить масштаб проблемы рынка труда в районе в целом и, конечно же, трудоустроить тех, кто хочет и может работать.

Как убедиться, что Вы не попали в базу не занятых в экономике?

Гражданам доступна специальная электронная услуга. Получить информацию с ее помощью человек может только в отношении себя лично.

Есть два варианта доступа к услуге: с помощью электронной подписи (ЭЦП) или уникального идентификатора. И если за получение ЭЦП надо заплатить, то идентификатор предоставляется бесплатно – в службе «Одно окно» при предъявлении паспорта. Человеку выдается логин и пароль для входа в личный кабинет на Едином портале электронных услуг в интернете.

Пошаговая инструкция размещена на сайте Минтруда, на странице Пинского райисполкома сайта Брестского облисполкома в разделах о работе комиссий, а также опубликована в газете «Полесская правда» № 98 от 08.12.2018 года.

Кроме того, человек может обратиться непосредственно в комиссию и узнать, содержатся ли сведения о нем в базе данных. Для этого можно позвонить в комиссию, прийти лично, направить электронное письмо. Но в любом случае необходимо подтвердить личность: указать свой идентификационный номер, иную информацию из удостоверяющего личность документа.

Вероника НИКОЛАЕВА.