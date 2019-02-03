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Почти Швейцария, или Новые ориентиры для государственного строительства Беларуси

04.02.2019 08:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Один раз в девять лет социологические центры и университеты всех стран Европы делают опросы населения в рамках масштабного проекта изучения европейских ценностей. В Беларуси такой опрос проводится Центром социологических и политических исследований БГУ, последний на данный момент раунд исследования завершился в 2017 году. Единая методология делает его результаты уникальными — мы можем сравнить себя с другими странами Европы, опираясь на надежные социологические данные, а не слушая по телевизору пропагандистов с разных сторон и примеряя транслируемые ими стереотипы на свое внутреннее ощущение нашего места в регионе. Пару месяцев назад сводную базу по 26 странам Европы вывесили для скачивания (исследователи могут получить к ней доступ бесплатно). Там не хватает многих стран, но Беларусь в этой сводной базе уже есть, и я не смог устоять перед соблазном посмотреть на несколько вопросов из обширной анкеты.


Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Больше всего меня интересовало наше отношение к рыночной экономике. Когда я смотрел на данные предыдущих раундов исследования (1990, 1999, 2008), ситуация в Беларуси и большинстве соседних стран менялась в разных направлениях. Сначала мы считали, что государство должно занимать доминирующее положение в экономике, но со временем наша любовь к государственной форме собственности слабела, а к частной — крепла. В соседних России, Украине и некоторых странах Центральной, Восточной и даже Западной Европы все больше людей считали, что доля госсобственности должна расти. А поскольку — уже по данным наших опросов — за последние 10 лет доля белорусов-«рыночников» сильно выросла, мне было интересно сравнить нас с «ними». Результаты можно вывешивать на рекламных бигбордах по дороге из минского аэропорта в город и на погранпереходах:

Беларусь находится на втором месте в Европе по доле людей, которые хотят, чтобы частного сектора в экономике должно быть больше.
На втором месте после ШВЕЙЦАРИИ!


Согласитесь, это не набившее оскомину сравнение с Россией или Польшей. Наш ориентир — страна, ставшая легендой не только для Европы, но и для всего мира. К слову, в России большинство выступает за то, чтобы больше было государственной собственности — в этом смысле она самая «советская» страна Европы. За ней идет Испания — видимо, из-за высокой безработицы люди думают, что государство даст им работу. Жители Беларуси за последнее десятилетие избавились от таких иллюзий — у нас частный сектор дает работу все большему числу людей, которые «высвобождаются» с государственных предприятий. Тут даже слово «высвобождаются» кажется исполненным смысла!

После первого шока начинаешь думать, а насколько мы вообще от швейцарцев отличаемся? Может, мы одинаковые, просто «стартанули» в разное время? Поскольку «причины богатства народов» в конечном итоге определяется правилами игры, которые задает государство, среди множества вопросов анкеты я остановлюсь на тех, которые связаны с доверием людей к государственному устройству. И здесь разница между нашими странами есть, порою очень существенная.

Швейцария — это единственная страна Европы (из тех 26-ти, по которым уже есть данные), где люди скорее доверяют парламенту. Мы — ни да, ни нет (хотя в среднем скорее нет). В большинстве остальных стран доверия к парламенту скорее нет или нет совсем.


В Швейцарии самый высокий уровень доверия к государственным служащим. В Беларуси он такой же, но с обратным знаком.

Судебной системе и органам правопорядка мы доверяем намного меньше, чем жители Швейцарии.


Мы говорим, что скорее доверяем правительству, но считаем, что «привлечение экспертов, а не правительства, для принятия государственных решений» — это хорошо для страны. В Швейцарии люди правительству доверяют и считают его вполне компетентным, чтобы принимать «государственные решения». 


И еще одно важное отличие. Жители Швейцарии склонны доверять людям — членам семьи, соседям, знакомым, незнакомцам, людям другой религии и другой национальности. По общему уровню «доверия к ближнему» они на третьем месте среди 26 стран Европы, уступая первенство лишь сверхтолерантным Исландии и Нидерландам. А вот общий уровень доверия белорусов к другим людям — ниже среднего. Мы доверяем семье, в какой-то степени доверяем знакомым, а вот к остальным относимся с явным недоверием.


Вывод из всего этого очевидный: люди склонны доверять тому, что хорошо работает. Если мы не доверяем институтам государства, которые определяют правила игры в экономике, значит, они работают не так, как нам хотелось бы. Если мы не доверяем другим людям, значит, нам сложнее выстраивать деловые партнерства. Когда правила игры дают фору одним игрокам или часто меняются в ходе игры, то доверять партнерам становится еще сложнее. Хорошо работающая экономика основана именно на доверии — пример Швейцарии, где общество удовлетворено работой частного сектора, доверяет институтам государства и другим людям, это четко показывает.

И еще надо помнить, что белорусы не доверяют незнакомцам. Насколько хорошо мы знаем правительство, парламент? И это тот случай, про который сказано: «По плодам их узнаете их». Нельзя убедить людей в том, что у них все хорошо, пока они это не почувствуют сами. В общем, планку Швейцарии мы уже поставили, дело за малым — согласованная работа правительства, эффективные институты и открытая и честная коммуникация с обществом «выкуют» то доверие, без которого нам эту планку не взять.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

 
 
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Сначала мы считали, что государство должно занимать доминирующее положение в экономике, но со временем наша любовь к государственной форме собственности слабела,...
 
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