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Они заслужили почет и уважение

04.02.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Живет на земле человек. Думает, любит, страдает. В часы жизненных испытаний к нему приходит мысль: для чего все это? Но, все же стремится утвердиться, увековечить себя если не в жизни, так в памяти.
Есть люди, которые, посвятив себя любимому, нужному делу, внеся огромный вклад в развитие села, района, остаются малоизвестными.
О таких замечательных людях, заслуженных колхозниках нашего хозяйства, которые сыграли очень большую роль в развитии села, в повышении плодородия земли, в успехах животноводства и растениеводства, в развитии других отраслей сельхозпроизводства, хочется рассказать на страницах газеты.
Имена этих людей забывать нельзя. Они сделали очень многое.

К числу заслуженных ветеранов сельского хозяйства в КСУП "Субботники" с полным правом следует отнести Анатолия Григорьевича Холупко.
Многие годы он возглавлял совхоз "Жемыславль". Принял хозяйство с массой проблем. А чтобы работа была эффективной, нужно было, в первую очередь, определить перспективное направление в развитии села. И Анатолий Григорьевич решил сначала создать должные условия для жизни и работы селян. Благодаря его стараниям в деревню пришло "голубое топливо". Работа и жизнь в хозяйстве закипели. Совхоз специализировался на выращивании элитных семян, обеспечивая себя и другие хозяйства посевным материалом.

Любовь Владимировна Гурская многие годы своей жизни посвятила любимому делу - экономике. Работа главного экономиста почетная, но очень ответственная. Всегда активно принимала участие в культурно-массовых мероприятиях, в общественной жизни хозяйства и района.
Хочется особо рассказать об Алине Матвеевне Гринь.
Молодой девушкой приехала она в хозяйство после окончания учебного заведения. С большой ответственностью и старанием взялась за работу агронома и стала признанным специалистом своего дела. В поле приходилось бывать от восхода солнца до заката. Любимое ее время - весеннее утро, когда первые трактора выходили в поле, когда из-под еще мерзлой земли едва пробивались первые всходы озимых. Этот момент задавал темп работы на весь год. Находясь на заслуженном отдыхе, Алина Матвеевна и теперь живет жизнью хозяйства, села.

Мария Станиславовна Юхник много лет проработала заведующей фермой, работа на которой не останавливалась ни днем, ни ночью. За КРС ведь постоянно надо ухаживать: кормить, поить, мыть и, конечно, доить.

За всеми натуральными молочными продуктами, которые мы покупаем в магазине, стоит огромный труд людей. Многие годы трудились операторами машинного доения Гелена Станиславовна Кевра, Ванда Иосифовна Андрушкевич, Ядвига Павловна Тучковская. Их тяжелый труд не был им в тягость, и они всегда получали хорошие результаты. И люди помнят их достижения и благодарны за их труд, даже теперь, когда они на заслуженном отдыхе.

В сельском хозяйстве работать нелегко, но почетно. Земледельцы и животноводы всегда кормят людей. Это осознают люди, посвятившие свою судьбу сельскому хозяйству. Так всегда, с интересом и ответственностью, не жалуясь на судьбу, на невзгоды и трудности, трудились наши заслуженные животноводы и полеводы: Иван Иванович Настусевич, Анна Ипполитовна Петриман, Елена Станиславовна Анискевич, Чеслава Антоновна Полюшко, Янина Константиновна Яковец, Мария Павловна Грикень, Владислава Станиславовна Хобян.

Много теплых слов хочется сказать в адрес Вацлава Ивановича Ладыко, проработавшего заведующим зерноскладом, а также водителя Зенона Владимировича Политевича. Это они старались сберечь каждое зерно, ежедневно заботились о том, чтобы были полными закрома, чтобы всегда у людей был хлеб на столе.

Низкий поклон бывшим руководителям нашего хозяйства: Анатолию Григорьевичу Холупко, Александру Фомичу Арико, каждый из которых отдал больше десяти лет жизни работе в хозяйстве. К сожалению, уже нет с нами руководителей, которые, несомненно, внесли большой вклад в процветание субботникской земли. Это: Сигизмунт Юльянович Сенкевич, Николай Иванович Найден, Владислав Петрович Кильчевский, Владимир Витольдович Лихорад.
Ветераны сельского хозяйства - люди особой закалки. И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, они проявляют живой интерес к тому, как живет и развивается отрасль, которой посвятили свою судьбу. Соизмеряют прошлое и настоящее. Уверены в том, что сельское хозяйство на нашей земле будет процветать.

И. АВИЖА,
заместитель управляющего по идеологической работе КСУП "Субботники".

 
 
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Живет на земле человек. Думает, любит, страдает. В часы жизненных испытаний к нему приходит мысль: для чего все это? Но, все же стремится утвердиться, увековечить...
 
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