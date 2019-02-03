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Отрицательное сальдо внешней торговли в 2018 год составило $4,7 млрд

04.02.2019 10:27 — Новости Экономики | БДГ  
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В минувшем году отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4 млрд 682,8 млн долларов.

По данным Национального статистического комитета, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 2018 год составило 4 млрд 682,8 млн долларов. 

За 2018 год внешнеторговый оборот составил 72 млрд 135 млн долларов, экспорт товаров составил 33 млрд 726,1 млн, импорт — 38 млрд 408,9 млн долларов. Отрицательное сальдо в торговле со странами ЕАЭС за прошлый год составило 8 млрд 863,5 млн долларов (экспорт составил 13 млрд 887,4 млн долларов, импорт — 22 млрд 750,9 млн).

Товарооборот с Россией за 2018 год составил 35 млрд 561,3 млн долларов: экспорт товаров составил 12 млрд 946 млн долларов, импорт — 22 млрд 615,3 млн. Отрицательное сальдо в торговле с Россией достигло 9 млрд 669,3 млн долларов.

В страны вне СНГ объем экспорта в 2018 году вырос на 27,7% до 15 млрд 3 млн долларов, импорта — на 7,2% до 14 млрд 113,7 млн. В целом товарооборот вырос на 16,9% до 29 млрд 116,7 млн долларов, а сальдо было положительным — 889,3 млн против отрицательного в размере 1 млрд 417,3 млн долларов в 2017 году, пишет БелаПАН.

Внешнеторговый оборот со странами ЕС за 2018 год составил 17 млрд 331,9 млн долларов, экспорт товаров составил 10 млрд 183,8 млн долларов, импорт — 7 млрд 148,1 млн. Сальдо в торговле со странами ЕС было положительным и составило 3 млрд 35,7 млн долларов.

Напомним, что белорусский экспорт мало диверсифицирован географически, на протяжении многих лет на долю небольшого количества стран приходится 80% от его общего объема.

 
 
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В минувшем году отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4 млрд 682,8 млн долларов.
 
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