Что такое «умный» дом?

С каждым годом в наших домах появляется все больше техники, которую нужно правильно настроить и грамотно ею управлять. Пока это только игра, а не часть нашей жизни, как машина или персональный компьютер. Но все может скоро измениться.

— Понятие «умный дом» придумали маркетологи, — пояснил руководитель отдела продаж компании ООО «Современная электрика» Евгений Федоринчик. — На самом деле, «умный дом» — это автоматизированная система управления зданием, которая объединяет в себе основные инженерные системы дома. Любая система автоматизации, как минимум, состоит из двух элементов: сенсоры и актуаторы (исполнительные устройства). К сенсорам относятся различные датчики и выключатели, которые отправляют команду исполнительным устройствам либо контроллерам.

Иногда люди покупают ту или иную систему в дом, даже не задумываясь о том, как она будет работать и не будет ли она конфликтовать с чем-то другим. Еще одной проблемой становится то, что с увеличением техники в доме увеличивается и количество пультов управления. Первая сложность заключается в том, что нужно продумать место их установки. А это не всегда просто, т.к. пульты чаще всего некрасивые и некомпактные. Во-вторых, иногда клиенту приходится получать специализированное образование, чтобы разобраться в управлении.



