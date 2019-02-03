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До 400 евро за выключатель. Почему "умный дом" стоит так дорого в Беларуси, зачем его ставить и кто уже рискнул
04.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Что такое «умный» дом?
С каждым годом в наших домах появляется все больше техники, которую нужно правильно настроить и грамотно ею управлять. Пока это только игра, а не часть нашей жизни, как машина или персональный компьютер. Но все может скоро измениться.
— Понятие «умный дом» придумали маркетологи, — пояснил руководитель отдела продаж компании ООО «Современная электрика» Евгений Федоринчик. — На самом деле, «умный дом» — это автоматизированная система управления зданием, которая объединяет в себе основные инженерные системы дома. Любая система автоматизации, как минимум, состоит из двух элементов: сенсоры и актуаторы (исполнительные устройства). К сенсорам относятся различные датчики и выключатели, которые отправляют команду исполнительным устройствам либо контроллерам.
Иногда люди покупают ту или иную систему в дом, даже не задумываясь о том, как она будет работать и не будет ли она конфликтовать с чем-то другим. Еще одной проблемой становится то, что с увеличением техники в доме увеличивается и количество пультов управления. Первая сложность заключается в том, что нужно продумать место их установки. А это не всегда просто, т.к. пульты чаще всего некрасивые и некомпактные. Во-вторых, иногда клиенту приходится получать специализированное образование, чтобы разобраться в управлении.
Стандартный «умный» дом для квартиры включает в себя управление освещением, радиаторами отопления, кондиционерами и вентиляцией, теплым полом, электрокарнизами и развлекательными системами (домашний кинотеатр и фоновая музыка). Все чаще к этому функционалу добавляют мониторинг потребления ресурсов и систему обнаружения и предотвращения аварий (например, система защиты от протечек). При этом некоторые люди называют «умным» домом обычные светильники, которые включаются по датчику движения или с помощью радиопульта управления. Но нужно понимать, что управление кондиционером с телефона — это не «умный» дом.
— А почему так происходит? Маркетологи производителей техники постарались и сделали тем самым покупку более привлекательной, — высказал свою точку зрения Евгений Федоринчик. — По моему мнению, «умным» можно назвать только такой объект, в котором основные системы жизнеобеспечения взаимосвязаны и могут «принимать решения» по изменению состояния без участия человека. При этом владельцу всегда комфортно и безопасно в своем доме. Нередко бывает и так, что при правильно спроектированной и настроенной системе автоматизации человек вовсе забывает о том, какая техника у него стоит.
Почему выбирают «умный дом»?
Все системы в таком доме работают самостоятельно, без перерасхода энергии, саморегулируются по датчикам и заданным сценариям. У вас появляется возможность управлять из любого места температурой, освещением, вентиляцией и другими системами в доме.
— Автоматика также сэкономит ресурсы за счет оптимизации их потребления и использования датчиков. Освещение не будет гореть в пустой комнате, а температура будет поддерживаться на минимальном уровне, пока вас нет дома.
И, как мы уже все знаем, любая автоматизация значительно увеличивает рыночную стоимость собственности при продаже. И не важно, дом это или, например, автомобиль. А продуманность каждого элемента в нем и простота управления производят приятное впечатление и создают WOW-эффект.
Вариативность функций систем «умного» дома
Раньше системы автоматизации были либо недоступными, либо дорогостоящими для Беларуси. И если они и встречались в объектах недвижимости, то только в премиум-сегменте. Сейчас ситуация меняется. Систему «умный дом» все чаще устанавливают владельцы квартир в среднем ценовом диапазоне. Связано это, в первую очередь, со снижением цен на комплектующие, а значит, и в целом на продукт. Немалую роль сыграло и повышение грамотности людей в IT-сфере.
— При этом систему автоматизации можно настроить для каждого заказчика индивидуально. Например, к нам обращался владелец частного дома под Минском. Ему нужно было создать 3 разных сценария по управлению системами в коттедже, каждый из которых был привязан к отпечатку определенного пальца на его руке. Если собственник при входе в дом прикладывал к сенсору большой палец правой руки, то это означало, что он пришел домой в обычном настроении. В таком случае включалась спокойная музыка, освещение, закрывались шторы и включался телевизор. Если при входе в дом система распознавала указательный палец правой руки хозяина, то это означало, что он пришел с девушкой. В таком случае включалось приглушенное освещение, романтическая музыка, подогрев полов и опускались шторы. А если хозяин прикладывал мизинец, значит, у него был тяжелый день или очень плохое настроение — дом включал лишь несколько световых зон приглушенным светом, закрывал все ставни на окнах и запускалась баня.
На первой встрече с клиентом, как правило, оговаривается базовый функционал: управление освещением, климатом и моторизацией. Далее в предложение закладываются все возможные разработки. А клиент уже волен сам выбирать, какой именно вариант по оснащенности ему нужен.
— Стоимость системы зависит не только от набора функций, но и от бренда оборудования, которое может работать на разном протоколе. Один и тот же функционал на разном оборудовании может стоить по-разному. Наша компания не ограничивает и не привязывает клиента к выбору одного бренда. Учитывая наш опыт и знания, мы всегда стараемся найти оптимальное решение под конкретную задачу и бюджет клиента.
— В большинстве случаев оптимальным по цене/качеству является оборудование немецкого производителя JUNG. Компания JUNG — немецкий производитель дизайнерских электротехнических изделий и современных систем «умного» дома на базе универсальной коммуникационной шины KNX. Сегодня JUNG — заслуженный лидер среди всемирно известных производителей дизайнерских электротехнических изделий. Стоимость такого проекта «под ключ», например, для двухкомнатной квартиры будет варьироваться в районе €4000–7000 в зависимости от желания заказчика.
Главная особенность компании — производство всех компонентов расположено в Германии. В Шальксмюле находится штаб-квартира Jung, производство розеток и выключателей, а также демонстрационные стенды с продукцией компании.
Всего в компании работает около 1200 сотрудников. Основная производственная площадка, где собираются компоненты умного дома, расположена в городе Люнен неподалеку от Дортмунда. В Шальксмюле производят выключатели и розетки, причем автоматизированные линии соседствуют с ручной сборкой.
По словам специалиста компании ООО «Современная электрика», на данный момент, если человек приобретает дом или квартиру от 100 кв.м, то он, как правило, старается сразу включить туда и систему «умный дом». Чаще всего это делается для обеспечения максимального комфорта, безопасности и повышения уровня жизни. Иногда такую систему устанавливают и владельцы квартир, которые хотят повысить привлекательность объекта для потенциальных покупателей. При этом они вкладывают около €2000–4000 в разработку проекта и закладку всех сетей, а стоимость квартиры при этом вырастает в разы.
Конечная стоимость проекта в том числе зависит и от дизайна выключателей и датчиков. Например, линейка выключателей JUNG начинается от 10 евро за точку. Стоимость зависит не только от «начинки», но и от цвета, материала, коллекции. Интересная «фишка» конкретно этого производителя — возможность изменения дизайна выключателя при последующем ремонте без замены механизма.
Компания JUNGуделяет большое внимание дизайну своих изделий, при производстве применяется как недорогой пластик, так и различные металлы: нержавеющая сталь, алюминий, бронза и даже золото. В продуктовой линейке присутствует несколько серий дизайна выключателей, розеток и электронных панелей, за счет комбинации материалов и дизайна количество различных видов изделий достигает 10.000. Также дизайнеры JUNGтесно сотрудничают с архитекторами и дизайнерами интерьеров, изучая их потребности и предугадывая тенденции ближайшего будущего.
Язык, на котором общаются элементы «умного» дома
Любая автоматика, как правило, поддерживает как минимум один протокол автоматизации. Это своеобразный язык, на котором между собой общаются все элементы системы. Сегодня протокол KNX является одним из наиболее распространенных решений для использования в средних и крупных системах автоматизации домов, офисов и коммерческих помещений. Он появился на рынке более 20 лет назад и сегодня поддерживается многими крупными производителями электротехнического оборудования. Ключевой особенностью KNX является гарантированная совместимость продуктов разных производителей и единый программный инструмент планирования, разработки и реализации проекта.
Как мы видим в новостях, взламывают все. И даже Пентагон взламывают. По мнению Евгения Федоринчика, тут вопрос, скорее, в последствиях взлома системы «умного дома». Обычному пользователю нечего бояться.
Устанавливать ли систему «умный дом», решает каждый сам. И большинству людей сложно представить, для чего такая система нужна в принципе. Но порой задумываешься: может, фильмы о будущем — не такая уж и фантастика.
Благодарим компанию
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До 400 евро за выключатель. Почему "умный дом" стоит так дорого в Беларуси, зачем его ставить и кто уже рискнул
Системы «умный дом» в белорусских квартирах и домах встречаются пока не так часто. Но интерес у людей есть. Многие (еще совсем недавно казавшиеся фантастическими)...
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