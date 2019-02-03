Как подготовить квартиру к продаже и не переборщить? Советы от профессионала

— Важно, чтобы агент делал правильный выбор и поступал в соответствии с совестью и принципами работы. Нельзя скрывать вещи, которые повлияют на то, как покупатель будет жить в этой квартире после ее приобретения. К примеру, в квартире кто-то умер или рядом асоциальные соседи. После покупки жилья информация все равно всплывет. Однако это субъективные факторы. К примеру, шумный сосед, возможно, музыкант. Если он адекватный, то с ним всегда можно найти компромисс. И вообще-то, агент продает квартиру, а не соседей. И если потенциальному покупателю этот вопрос очень важен, то он и самостоятельно может проверить, с кем будет впоследствии соседствовать.

Есть еще такой показатель, как индивидуальные особенности самого покупателя. Вот у меня сейчас клиентка жалуется, что в ее недавно приобретенной квартире слышен шум от котельной. И это мешает ей спать. Я спрашиваю, кто еще на это жалуется? Получаю ответ, что больше никому шум не причиняет беспокойства, ни мужу, ни родственникам, ни друзьям, которые приходят в гости. Получается, что это особенность ее организма — обостренный слух. Или, к примеру, такое относительное понятие, как холодные полы. Кто-то босиком ходит, кто-то в носках, а кому-то и в утепленных тапочках холодно. В таких случаях я предлагаю разуться и проверить температуру пола самостоятельно.

— Насколько важно убирать квартиру перед ее просмотром, ведь новый собственник все равно там будет прибираться или сделает ремонт перед заселением?

— Уборке уделять внимание нужно. Никому неинтересно купить квартиру, в которой хозяева неряхи. Понятно, что потом они наведут порядок. Но на момент просмотра неаккуратной квартиры желание ее купить резко уменьшается. Так сложилось, что люди обращают внимание на какие-то индивидуальные особенности жилья. Если пришли и ничего лишнего нет, то смотрят сам объект. Если же есть много вещей хозяев в открытом доступе, например, одежда, разбросанные детские игрушки, то они будут смотреть на них. Срабатывает следующий психологический фактор. Люди видели квартиру на фотографиях, уже представили, как бы они смотрелись в ней. И когда приходят, то у них в голове сложилось понимание, что эта их жилплощадь. А раз так, то почему в их собственности находятся предметы от предыдущих владельцев? Соответственно, где-то на подсознании решимость купить именно эту квартиру уходит, и покупатель может склониться к другому варианту. Мало покупателей, которые придут и не будут обращать внимание на личные вещи. Поэтому убираться конечно же надо. Порядок — это норма.

— Часто можно увидеть, что фотографии объекта продажи не соответствуют реальному состоянию. Не будет ли это являться обманом и разочарованием для покупателя? Насколько важно делать качественные фото?

— Если фотографии хорошие, то квартиру придут смотреть. С плохими фото это менее вероятно. Вы думаете, если они посчитают, что фотографии не соответствуют действительности, их будет ждать разочарование? Подождите, но никто не заставляет покупать. Если я сделал хорошую фотографию, и не использовал фотошоп, чтобы что-то приукрасить, то это честная фотография, просто очень качественная. Вот, например, как сфотографировать маленькое помещение? Если я это произвел на широкоформатную камеру, зрительно увеличив пространство немного — это одно, но, если я в фотошопе изменил конфигурацию помещения — это уже совсем другое. Хорошие фотографии — это нормально. Моя же задача — привлечь покупателя. Мы занимаемся рекламой. Любая реклама немного приукрашает товар, другое дело, чтобы она не обманывала. Если делаешь неудачные фотографии, то люди просто не придут. А если бы эта квартира их устроила?