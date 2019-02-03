Пока поля лежат под снегом

До календарной весны ровно месяц, а следом - и сигнал к началу форсированных работ на земле. В эти же дни в сельхозпредприятиях района полным ходом идет ремонт техники, обслуживание животноводческих предприятий, заготовка минеральных и органических удобрений. Что касается филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро", в котором на днях побывали журналисты "ІК", то здесь заготовлено органики под яровой сев 76,6 из 115 тыс. тонн (67%), вывезено органики на поля 64 тыс. тонн (84%), внесено органики под яровой сев 2019 года 27,2 тыс. тонн (36%, самый высокий показатель в районе).

О том, как идет подготовка к весенним полевым работам в отделении "Лаздуны", рассказал его управляющий Эдуард Тадеушевич Парнявский:

- В отделении имеются опытные механизаторские кадры. На севе зерновых и зернобобовых культур примером может служить Анатолий Желдак, на подготовке пахотных земель к севу, культивации почв, кошении трав - Виктор Лобач и Дмитрий Чипирук, на посеве сахарной свеклы, уборке картофеля - Виктор Бутрим, на посадке картофеля - Василий Эгерд, севе кукурузы - Марьян Боярчук.

Разумную организацию труда, наиболее эффективное использование всех ресурсов обеспечивают такие специалисты, как агроном отделения Сергей Иванович Клебеко, главный инженер Владимир Владимирович Дубенецкий, руководитель МТК "Лаздуны" Валентина Павловна Семенец.





Ответственно к подготовке закрепленной техники к весенне-полевым работам относятся все 25 механизаторов и 20 водителей отделения. Более 80% техники к сезону подготовлено, над ремонтом оставшейся комплексно работают механизаторы, слесари, другие специалисты. Объектив фотокамеры зафиксировал мгновения ремонтных работ, в которых участвовали механизаторы Анатолий Леонидович Желдак, Дмитрий Валерьевич Чипирук, Виктор Вацлавович Лобач, сварщики Валерий Станиславович Лобач, Валерий Августинович Шарлан. Готовятся навесное оборудование, посевные агрегаты. К новому сельскохозяйственному году в отделении приобретена новая техника: зерноуборочный комбайн КЗС 1218, шесть тракторов, из них МТЗ 3525 - три единицы, по одному - МТЗ 1221, МТЗ 82.

Вывозятся на поля жидкие органические удобрения, ежедневно в отделении в целях вывозки органики используются два трактора и две бочки.

Полноценными кормами обеспечивается МТК "Лаздуны", осуществляется подвоз грубых кормов, заготавливается ветка.

Несмотря на то, что поля пока покрыты слоем снега, ведется целенаправленная работа по подготовке к проведению весенне-посевной кампании 2019 года.

На весенний сев хозяйство полностью обеспечено семенным картофелем, семенами многолетних трав, семенами яровых зерновых, идет активная подготовка семян, и к началу посевной кампании посадочный материал будет в достатке. Ресурсы для этого имеются.

П. ВЛАДИН.

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