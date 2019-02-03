Лукашенко увеличивает численность пограничников: Беспрецедентный шаг, но нацбезопасность - важнейший фактор

Пограничная политика Беларуси направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства. Об этом заявил Александр Лукашенко 4 февраля при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Из этого мы прежде всего должны исходить. Не просто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и тех, кто к нам приезжает, а создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями. Особенно это важно накануне II Европейских игр», — сказал президент.

Александр Лукашенко поручил обеспечить законность и правопорядок, проявляя максимум внимания к туристам и гостям Беларуси.

Президент напомнил, что год назад были конкретизированы направления работы Госпогранкомитета по охране границ и усилению правопорядка на приграничной территории. Приняты все необходимые решения. Проведенная оптимизация контрольных процедур на границе позволила повысить эффективность белорусских пунктов пропуска. «Практика показала, что отдельные функции пограничников в ряде случаев могут своими силами выполнять сотрудники таможен. Это рациональный подход, и данную работу нужно продолжить», — считает глава государства.

«С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность — важнейший фактор», — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко в связи с этим потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений границы. «Особенно о чем мы с вами договаривались — возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации», — сказал он.

Перед руководством Госпогранкомитета президент поставил ряд актуальных вопросов, в том числе насколько способны органы пограничной службы противостоять имеющимся вызовам. «Вызовов стало больше, чем это было даже в прошлом году», — заметил он.

Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался, какие меры уже осуществляются и будут предприниматься в дальнейшем для того, чтобы обеспечить безопасность страны, а также что еще необходимо сделать для эффективной работы пограничников.

Напомним, в 2018 году президент обсуждал вопрос увеличения численности пограчников с главой Госпогранкомитета Анатолием Лаппо и главой Совбеза Беларуси Станиславом Засем.

Тогда же было принято решение об укреплении границы с Украиной.