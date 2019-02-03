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Нацбанк установил требования к банкам «с повышенным риск-аппетитом»

04.02.2019 12:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Национальный банк намерен ограничивать системный риск, который генерируют коммерческие банки «с повышенным риск-аппетитом», говорится в письме регулятора, которое кредитные организации получили в конце прошлой недели. Об этом пишет издание Naviny.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В основе указанной системы мер будет лежать подход, в соответствии с которым к банкам, реализующим такие бизнес-модели, будут применяться повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов», — говорится в письме регулятора.

Нацбанк поясняет, что в качестве индикатора, указывающего на повышенный уровень риска реализуемых банками бизнес-моделей, будет использоваться превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым вкладам, кредитам и облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска (РВСР).

Как сообщает регулятор, РВСР будут определяться Национальным банком ежемесячно, начиная с февраля 2019 года, на основе средних процентных ставок по новым вкладам и кредитам в национальной валюте крупнейших (системно значимых) банков.

Тема установления повышенных требований к банкам «с повышенным риск-аппетитом» рассматривалась в январе на расширенном заседании правления Нацбанка.

«Разброс уровня процентных ставок банков в декабре 2018 года свидетельствует о том, что ряд банков применяют высокорисковые стратегии», — заявил на заседании зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц.

Он отметил, что в целях ограничения системных рисков Национальный банк с 1 марта вводит новый макропруденциальный инструмент.

«В его основе лежит расчетная величина стандартного риска, представляющая собой пороговое значение процентных ставок по операциям, ассоциирующимся с умеренным уровнем риска», — пояснил Калечиц.

Он подчеркнул, что Нацбанк будет стимулировать банки к более взвешенному поведению, работе по более предсказуемым, менее рисковым бизнес-моделям.

«Поэтому установление повышенных относительно расчетной величины стандартного риска уровней процентных ставок повлечет за собой повышение размера отчислений в фонд обязательных резервов и размера требований к капиталу и формированию специальных резервов», — заявил Калечиц.

 
 
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Такое письмо кредитные организации получили в конце прошлой недели.
 
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