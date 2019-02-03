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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 января - 4 февраля 2019 года

04.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Рост цен на вторичном рынке жилья продолжается. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске поднялся на 0,1% и составил 1321 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 января - 4 февраля 2019 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,4% и составила 1252 $/м2. Негативная ценовая динамика наблюдается на первичном рынке уже 5 недель подряд. 

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 января - 4 февраля 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 января - 4 февраля 2019 года

Объём предложения впервые сократился после трех недель роста. Количество выставленных на продажу квартир снизилось на 1,9%. Ощутимый отток объектов был отмечен у 1-комнатных квартир (-3,6%), «двушек» и «трешек» стало меньше на 1,4-1,5%. Единственным сегментом, где выросло количество объектов в продаже, стали 4-комнатные квартиры (+0,2%).

За последний год общий рост предложения квартир составил 36,2%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 4 февраля следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 января - 4 февраля 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 января - 4 февраля 2019 года

Небольшой рост цен по итогам недели был зафиксирован у квартир с одной, двумя и тремя комнатами, 4-комнатные подешевели в среднем на 0,5%.

Изменение цен в районах Минска на 4 февраля выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 января - 4 февраля 2019 года

Единственным районом, где по итогам недели было зафиксировано снижение цен, оказался Московский (-0,2%).  В Заводском и Первомайском районах средний уровень цен остался неизменным, в оставшихся районах цены на квартиры росли. Максимальные темпы роста цен по итогам последних 7 дней демонстрировал Партизанский район (+0,8%).

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 января - 4 февраля 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 января - 4 февраля 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 773 $/м2 (-0,1%), Витебск – 593 $/м2 (+0,3%), Гомель – 636 $/м2 (+0,1%), Гродно – 691 $/м2 (+0,5%), Могилев – 628 $/м2 (-0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,7% и составляет 2611 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,5% и составляет 1563 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 923 $/м2.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 28 января по 4 февраля 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
 
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