Ангола хочет купить у Беларуси системы ПВО на 200 млн долларов

Власти Анголы ведут переговоры о покупке систем противовоздушной обороны с Беларусью за 200 миллионов долларов. Об этом сообщил «Ежедневник» со ссылкой на ангольские СМИ и подтвердил источник TUT.BY, знакомый с ходом переговоров.



Фото: tetraedr.com

Согласно документу, подписанному президентом Анголы Жоау Лоуренсу месяц назад, данная сделка необходима, чтобы «гарантировать работу и функционирование системы противовоздушной обороны больших городов и стратегических экономических объектов страны».

В документе также говорится о соглашении между Республикой Ангола и Банком развития Беларуси на финансирование «приобретения оборудования и других товаров специального назначения» Ангольских вооруженных сил. Участниками сделки также являются частная белорусская компания «Тетраэдр» и экспортный страховщик «Белэксимгарант».

Источник TUT. BY, знакомый с ходом переговоров, отметил, что контракт еще не подписан, все «еще в процессе». Он отметил, что по сделкам с африканскими контрагентами «между договоренностью и договором может пройти много времени». Что касается условий финансирования, то Беларусь предоставляет экспортное кредитование «не на всю [озвученную] сумму».

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Ангола имеет одни из крупнейших вооруженных сил в Африке, насчитывающие в общей сложности более 100 тысяч военнослужащих, среди трех ветвей (флот, армия и военно-воздушные силы). Правительство Анголы предусмотрело в бюджете на 2019 год выделение 1,65 млрд евро для оборонного сектора, что эквивалентно 5,16% всех государственных расходов, запланированных на этот год, отмечает angola24horas.com .

Бывшая португальская колония Ангола обрела независимость в 1974 году, но уже в 1975-м в стране началась гражданская война. Активными участниками стали СССР и США. В период 1975—1991 гг. Советский Союз поставил в эту африканскую страну военной техники на миллиарды долларов. Через Анголу прошли почти десятки тысяч советских военнослужащих и гражданских специалистов. После 1991 года обретшие независимость постсоветские страны оказывали помощь бывшей португальской колонии по линии ВПК. В их числе была и Беларусь .

Нынешний президент Анголы Жоау Лоуренсу принимал активное участие в гражданской войне, был даже губернатором провинции, где велись самые значимые боевые столкновения. В 1978—1982 годах обучался в Военно-политической академии имени Ленина в Москве, где помимо военного образования получил диплом историка, отмечает « Газета.Ру ». Позже возглавлял политуправление Вооруженных сил Анголы.

Компания «Тетраэдр» была образована в 2001 году и специализировалась на ремонте советской военной техники. В настоящее время компания фокусируется на разработке и производстве перспективных радиоэлектронных систем вооружения, программно-аппаратных средств, применяемых в системах управления радиолокационными и радиоэлектронными системами, а также на модернизации зенитных ракетных систем. «Тетраэдру» принадлежит несколько производственных корпусов в Минске общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. На предприятии работают более 400 сотрудников, говорится на сайте компании. Основной костяк — военные ученые, инженеры высочайшей квалификации, имеющие опыт службы в Советской армии, работы в НИИ, на полигонах, в институтах и академиях.

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