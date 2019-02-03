Судьбу доли «Трайпла» решит суд: пакет на 26 млн долларов продан за 110 рублей, а договор растворился

В понедельник Экономический суд Минска начал рассмотрение иска Владимира Япринцева к российскому бизнесмену Иосифу Аксентьеву о признании недействительным договора купли-продажи его доли в «Трайпле». Речь идет о договоре от 23 июля 2015 года, по которому 16,75% акций крупнейшего частного холдинга страны перешли от Япринцева к Аксентьеву в счет погашения долга его сынка, Казбека Япринцева.



Фото: TUT.BY

Представитель Аксентьева ходатайствовала о прекращении производства по делу, ссылаясь на то, что у белорусского суда отсутствует компетенция на рассмотрение спора из-за того, что ответчик — гражданин другой страны. Сторона истца аргументировала, что иск касается договора, в котором указано место исполнения — город Минск. «Если все споры с небелорусскими учредителями решать по их юрисдикции, наши суды заполонят решения судов Кипра, Сейшел и тому подобное», — отметила адвокат. В ходатайстве в итоге отказали, дело рассмотрит белорусский суд.

Адвокат Владимира Япринцева сообщила, что основанием для иска стала информация из материалов уголовного дела. Из него стало известно, что 19 августа 2015 года произошла госрегистрация смены состава участников в «Трайпле». При этом подчеркнула она, все адвокатские запросы «Трайплу» и ответчику, Аксентьеву, о предоставлении самого договора, которым перешло право собственности, так и остались без ответа.

В суде в 2016 году показания давали нескольких должностных лиц «Трайпла», в частности, Юрий Чиж и бывший начальник юридического отдела Дмитрий Ярмак. Ярмак тогда показал, что в середине июля 2015 года Япринцев и Мамиашвили обсуждали вопрос погашения долгов Казбека. И способом обеспечения обязательства был залог доли. Именно Ярмак по просьбе Чижа тогда подготовил документ по отчуждению доли Япринцева в пользу Мамиашвили. Но документ не подписали. В итоге юрист готовит второй пакет документов, где 33% холдинга достаются уже двум гражданам России, Аксентьеву и Мамиашвили. Но вот было это до 11 августа, до задержания Япринцева, или после, он не помнит.

Сам Япрнцев настаивал на том, что он документы по купле-продажи доли двум лицам не подписывал.

Адвокат Владимира Япринцева считает, что ее доверитель был введен в заблуждение ответчиком в части того, что он является кредитором, ему сын Япринцева должен «огромную сумму денег».

— В итоге договора купли-продажи так и не предоставлено, в том числе «Трайплом», где он должен храниться. Там говорят, что он был изъят в ходе многочисленных проверок. В материалах уголовного дела его также не было.

Адвокат, ссылаясь на статью 179 Гражданского кодекса, предполагающую недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения, указала, что здесь речь может идти о случае неосторожной формы вины ответчика. А если имел место прямой умысел, то речь идет о также заявленной статье 180 ГК, в соответствии с которой должно исследоваться стечение тяжелых обстоятельств. А такие обстоятельства есть — это наличие долгов, что подтверждено приговором суда, правда там потерпевшие, другие лица — Юрий Савяк и Андрей Рабцевич. Есть и крайняя невыгодность сделки (доля перешла за 110 рублей 55 копеек, или 72 доллара 74 цента на 23 июля 2015 года, причем документов об оплате пока не представлено, а по аудиторскому заключению на конец 2015 года балансовая стоимость 16,75% акций составляла 26,295 млн долларов).

Представитель истца отметила, что долю следует «вернуть реальным потерпевшим из уголовного дела».

Вопрос, где находятся оригиналы договора, пока так и остался без ответа — но представитель Аксентьева заверила, что «мы предоставим документы, подтверждающие нашу позицию».

— А деньги по договору передавали? — уточнила представитель истца

— Не могу ответить. Но это к предмету иска не относится, — заявила адвокат ответчика.

В итоге представители ответчика и третьей стороны, Михаила Мамиашвили, заявили о необходимости обеспечить явку в суд самого истца, Аксентьева. Не исключено и то, что в суде, наконец, появится и Михаил Мамиашвили, допросить которого в качестве свидетеля в уголовном процессе так и не удалось.

На вопрос судьи о том, готов ли представить договор «Трайпл», начальник юридической службы холдинга Татьяна Василевская ответила, что договора в обществе нет, он был изъят, причем в акте изъятия конкретные документы не перечислены, и некоторые из них компании не возвращены.

Судья Наталья Крук потребовала представить на следующее заседание судья договор или письменные пояснения.

Представитель Мамиашвили, адвокат Сергей Слижик, заявил, что пояснить обстоятельства сделки не может, обстоятельства внесения изменений в регистрационные документы тоже, а отношение к иску его доверитель намерен высказать после позиции ответчика.

— Ваш доверитель присутствовал 23 июля при заключении сделки?

— Вероятно, да.

— Вероятно или точно?

— Пока вероятно. Если есть необходимо, он может присутствовать.

В суде объявлен перерыв до 11 февраля.



Юрий Чиж. Фото с сайта belgazeta.by

Напомним, Долю, отданную Япринцевым-старшим в счет долгов сына и его компаньона, в судах вспоминали уже не раз.

Ранее на факт передачи доли обращал внимание суд Центрального района Минска, отмечая, что Япринцев-старший и долю в компании отдал, и остался должен всю сумму (около 27 млн долларов). Стоимость его доли в «Трайпле» на момент продажи эксперты оценивали минимум в 60 млн долларов, исходя из опубликованных в открытом доступе балансов «Трайпла» за 2015−2016 годы.

В прошлом году вопрос разбирался и в московском суде, где потерпевший в минском процессе 2016 года Юрий Савяк (решением суда ему должны 24 млн долларов) превратился в ответчика, который должен компаниям Аксентьева и Черновой. Савяк апеллировал к ситуации с долей в «Трайпле», настаивая на том, что Аксентьев (и аффилированные с ним лица) принял от Япринцева-старшего в качестве исполнения по договору с Савяком и его компанией принадлежащую ему долю в ООО «Трайпл». Суд эти доводы отклонил. Сам Аксентьев, по словам источников, знакомых с ходом процесса и переговоров, настаивал, что купил долю за 100 долларов, просто в связи с поступившим предложением, а не в счет долга.

В итоге решением Замоскворецкого районного суда Москвы (вступило в силу 30 июля 2018 года) Савяк и его компания должны 3,5 млн долларов двум офшорным компаниям, Positive Marketing Ltd и Priority provider ltd, имеющим отношение к Надежде Черновой, которую в белорусском процессе называли гражданской женой Иосифа Аксентьева, и несколько человек подтверждали , что именно ее деньги ушли на компанию Савяка.

О том, как сын совладельца самой влиятельной белорусской группы компаний «Трайпл» и авторитетные россияне гоняли деньги через офшоры, TUT.BY писал подробно . История началась с заявлений, написанных в КГБ Беларуси Юрием Чижом и московским бизнесменом, главой Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. В результате Казбек Япринцев и Александр Арабян получили по 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией. Владимир Япринцев, который, пытаясь рассчитаться по долгам сына, отдал его кредиторам, Мамиашвили и Аксентьеву, свою долю в «Трайпле» (все 33% акций), вышел на свободу. В январе 2018 года помилован и вышел на свободу и Казбек.

Вопрос происхождения денег, взятых взаймы Япринцевым-младшим и Арабяном, на суде в Минске поднимался не раз, чтобы выяснить, почему доли в «Трайпле» достались лицам, не проходившим потерпевшими. Ответ на этот вопрос так и не был найден на момент вынесения приговора.

«Я понимал, что Савяк — технический партнер, это деньги Мамиашвили и Аксентьева… Сумма долга была озвучена — около 32 млн долларов. 15 млн долларов было выдано Аксентьевым, остальное — Мамиашвили, и незначительная часть — Савяком», — рассказывал допрошенный в суде Юрий Чиж. По его словам, с учетом возвращенных средств (адвокат Владимира Япринцева назвал сумму в 7 млн долларов), а также псевдопрогонок реальный долг был не более 15−16 млн долларов. Чиж отметил, что потерпевшим он видит только Аксентьева и группу компаний «Трайпл», и подтвердил, что цена переданной Владимиром Япринцевым доли была выше суммы долга, фигурирующей в обвинении.

Один из допрошенных в Минске свидетелей, Сергей Китаев, сообщил , что «через Савяка перегоняли деньги». Объясняя, почему в Минске так и не появились новые акционеры «Трайпла», Китаев пояснил: «Мамиашвили и Анзор (Аксентьев. — Прим. TUT.BY) друг к другу в претензии. Вся Москва знает про эту ситуацию».

Таким образом поданный Япринцевым-старшим иск о признании недействительным договора купли-продажи доли может быть попыткой вернуться в исходную точку и решить вопрос с долгами реальным кредиторам.