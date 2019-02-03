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В МИД рассказали, какие проблемы мешают отношениям Беларуси и России

04.02.2019 16:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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На Россию приходится почти половина белорусской внешней торговли, но взаимодействие было бы эффективнее при равных условиях хозяйствования, решении проблем в нефтегазовой сфере и в поставках сельхозпродукции, а также урегулировании режима пересечения белорусскою-российской границы иностранцами. Об этом говорится в обзоре итогов внешней политики за 2018 год, который опубликовал МИД Беларуси.


Владимир Макей на церемонии поднятия флага МИД. Фото пресс-службы МИД

В ведомстве отмечают, что Беларусь сохранила приверженность «стратегическому партнерству с Российской Федерацией» При этом Беларусь продолжила «выстраивать и наполнять предметным содержанием» диалог с ЕС, США и другими западными странами, добавляют в МИД.

Ведомство подчеркивает, что президенты Беларуси и России провели за год 10 встреч в различных форматах. За январь-ноябрь 2018 года на Россию приходилось 38,4% белорусского экспорта и 59,3% импорта, а Беларусь входит в пятерку основных торговых партнеров России.

— Взаимодействие в различных сферах могло бы быть более эффективным в случае обеспечения равных условий хозяйствования, доступа к рынкам товаров и услуг, решения проблемных вопросов в нефтегазовой сфере, снятия проблем в области поставок сельхозпродукции, урегулирования режима пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран.

Переговоры с Россией по соглашению о взаимном признании виз находятся «в завершающей стадии», отмечает внешнеполитическое ведомство. Этот документ, напомним, планировалось подписать 12 декабря в Бресте, но выяснилось, что он не прошел все стадии согласования внутри Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что не успел посмотреть соглашение.

В отношениях с ЕС МИД отмечает несколько визитов еврокомиссаров в Беларусь, Владимира Макея в Брюссель и напоминает, что между Минском и Брюсселем продолжала работать координационная группа, которая провела два заседания в 2018 году.

— Удалось скорректировать остающиеся санкции ЕС в сторону уменьшения, исключив малокалиберное спортивное оружие из-под действия оружейного эмбарго.

По оценке МИД, переговоры по «Приоритетам партнерства» (которые ведутся уже больше года) выведены «на заключительную стадию». Этот документ станет дорожной картой сотрудничества на 2019−2020 год, если будет подписан. В «завершающую стадию» вступили и переговоры по упрощении визового режима, отмечает ведомство.

МИД также отметил, что Беларусь приблизилась к реализации задачи о распределении экспорта по формуле «треть-треть-треть», когда равные доли экспорта приходятся на рынки Евразийского союза, ЕС и остальных стран.

За 11 месяцев прошлого года доля ЕАЭС в белорусском экспорте составила 41,2% (47,3% за такой же период 2017 года), доля ЕС — 30,8% (26,1% в 2017 году), а доля третьих стран — 28% (26,6% годом ранее).

По оценке МИД, Беларуси удалось приблизиться к финальной стадии переговоров по вступлении в ВТО.

— По состоянию на декабрь 2018 года завершены двусторонние переговоры по доступы на рынки с 20 членами ВТО <…> Интенсивные переговоры продолжаются с шестью членами ВТО (Австралией, Бразилией, ЕС, Канадой, США, Украиной.

 
Теги: Брест
 
 
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Отношения с РФ были бы эффективнее при равных условиях хозяйствования, без проблем в нефтегазовой сфере и поставках продуктов, а также при урегулированном проезде...
 
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