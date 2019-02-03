Суд постановил освободить половину самой большой комнаты в офисе БНФ на Чернышевского

Экономический суд Минска удовлетворил иск государственного предприятия «Домэнэргасэрвис» о расторжении договора аренды помещения в Минске по адресу ул. Чернышевского, 3 и постановил выселить Минскую областную организацию Общественного объединения БНФ «Возрождение» из этого помещения. Об этом сообщают в партии БНФ.



Главный зал в офисе БНФ, половину которого суд поставил освободить. Фото: svaboda.org

Напомним, офисы в помещении по адресу: ул. Чернышевского, 3 арендуют шесть структур партии БНФ и общественного объединения БНФ «Возрождение». На четыре из них «Домэнэргасэрвис» подал иски в суд . Суд удовлетворил лишь один — о выселении Минской областной организации Общественного объединения БНФ «Возрождение».

Как поясняют в БНФ, Минская областная организация занимает сейчас половину главной комнаты центрального офиса. Поэтому расторжение этого договора аренды может лишить возможности полноценного использования самого большого помещения офиса, в котором проходит большинство выставок и мероприятий, которые проводятся в офисе БНФ.

Пока постановление суда не вступило в законную силу и руководство организации намерено обжаловать решение суда. Глава БНФ Григорий Костусев связывает всю эту ситуацию с политическим давлением накануне выборов.

— Відаць, гэта новая тактыка ўладаў як у дачыненні да задушэння грамадзянскай супольнасці, так і ў дачыненні да задушэння свабоды сходаў. Я бачу тут аналогію з тымі непамернымі коштамі, якія ўрад вызначыў для аплаты за правядзенне мітынгаў і сходаў - таксама мэты абмежавання грамадзянскіх свабодаў дасягаюцца дзяржавай быццам бы эканамічнымі спосабамі, праз вызначэнне непамернай аплаты за карыстанне грамадзянскімі правамі, — считает Костусев.