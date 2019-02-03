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Минстройархитектуры Беларуси наделено новыми полномочиями
04.02.2019 17:44 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства Беларуси наделено новыми полномочиями. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 января 2019 года №71, которое вносит изменения в положение о Минстройархитектуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Согласно положению у министерства будут новые функции, среди них - обеспечение разработки и утверждение общереспубликанских нормативов расхода ресурсов и порядка их применения при определении сметной стоимости строительства; установление размера одного человеко-часа рабочих-строителей; установление порядка определения сметной стоимости строительства объектов и составления сметной документации, в том числе на пусконаладочные работы.
Кроме того, Минстройархитектуры будет заниматься установлением норматива предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства Беларуси наделено новыми полномочиями. Это предусмотрено постановлением Совета Министров...
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