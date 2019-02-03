Венгрия подвесила вопрос об оружейном эмбарго ЕС против Беларуси

Венгрия «подвесила» вопрос о грядущем в конце февраля ежегодном продлении эмбарго ЕС на поставку оружия в Беларусь, сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода " со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, Будапешт настаивает, чтобы ЕС быстрее подписал с Беларусью «Приоритеты партнерства» — документ, который стороны уже год не могут согласовать из-за претензий Литвы по строительству БелАЭС.



Министры иностранных дел Венгрии и Беларуси Петер Сийярто и Владимир Макей. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

ЕС ввел эмбарго на поставки в Беларусь оружия и оборудования, которое может использоваться в репрессиях, в 2011 году. Это ограничение продолжило действовать после отмены большинства остальных санкций в 2016 году. Лишь в 2017 году из-под эмбарго вывели биатлонные ружья. Эмбарго продлевается каждый год в конце февраля.

Теперь, по данным «Радио Свобода», Венгрия не спешит ставить подпись под очередным продлением и увязывает этот вопрос со скорейшим подписанием «Приоритетов партнерства» ЕС с Беларусью. Этот документ задает рамки сотрудничества Минска и Брюсселя до 2020 года в таких сферах, как контакты между людьми, экология, экономическое сотрудничество и права человека, пишет издание.

«Приоритеты партнерства» обсуждались сторонами уже два года и были готовы к подписанию в 2018-м. Но Литва включила туда требование о том, чтобы Беларусь опубликовала план действий по выполнению рекомендаций Евросоюза после стресс-тестов БелАЭС и сделала это до запуска станции. Кроме того, Вильнюс настоял, чтобы этот план действий одобрил европейский атомный регулятор — Европейская группа по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG), сообщает «Радио Свобода».

По данным TUT.BY, Минск не принял эти условия как не связанные с отношениями с Брюсселем. После этого переговоры по «Приоритетам партнерства» зашли в тупик.

Как сообщает «Радио Свобода», позиция Венгрии, которая решила увязать этот документ с продлением эмбарго, не нашла поддержки у других членов ЕС. Но поскольку Евросоюз работает по принципу консенсуса, этот вопрос придется обсудить на уровне постпредов стран — членов ЕС 5 февраля.

Один из источников «Радио Свобода» в дипломатических кругах сказал, что Будапешт хочет «переложить вину на Литву» и сделать так, чтобы «остальные не указывали пальцами только на Венгрию».

Представитель Будапешта, к которому обратился журналист издания, не стал комментировать «идущие в Совете [ЕС] процедуры».

Кроме оружейного эмбарго в отношении Беларуси действуют персональные санкции против четырех бывших чиновников, которых Евросоюз считает причастными к громким исчезновениям 1999−2000 годов . В черном списке — бывшие главы МВД Владимир Наумов и Юрий Сиваков, бывший глава Администрации президента Виктор Шейман и экс-командир бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко.