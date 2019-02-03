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МИД Беларуси беспокоит судьба ДРСМД: Ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала
04.02.2019 19:01 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство иностранных дел Беларуси выразило озабоченность в связи с ситуацией с ДРСМД. Об этом говорится в
Уведомление американской стороны о выходе США через шесть месяцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) МИД Беларуси получил 2 февраля.
«По нашему мнению, складывающаяся сегодня вокруг ДРСМД ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для европейского континента», — говорится в заявлении МИД.
Там также добавили, что Беларусь, «как ответственного участника этого договора», не может не беспокоить его будущее и призвали сохранить ДРСМД, чтобы не допустить размещения ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе.
«Беларусь призывает США и Россию вновь проявить высокую ответственность за судьбы мира, как это сделали СССР и США 30 лет назад, для того, чтобы упредить дестабилизирующее воздействие этого типа вооружений на безопасность в Евразийском регионе», — добавили в ведомстве.
Почему США приостанавливают участие в ДРСМД
2 февраля
Россия обвинения
Президент США Дональд Трамп
ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
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Там также добавили, что Беларусь, «как ответственного участника этого договора», не может не беспокоить его будущее и призвали сохранить ДРСМД, чтобы не допустить...
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