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МИД Беларуси беспокоит судьба ДРСМД: Ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала

04.02.2019 19:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство иностранных дел Беларуси выразило озабоченность в связи с ситуацией с ДРСМД. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Уведомление американской стороны о выходе США через шесть месяцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) МИД Беларуси получил 2 февраля.

«По нашему мнению, складывающаяся сегодня вокруг ДРСМД ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для европейского континента», — говорится в заявлении МИД.

Там также добавили, что Беларусь, «как ответственного участника этого договора», не может не беспокоить его будущее и призвали сохранить ДРСМД, чтобы не допустить размещения ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе.

«Беларусь призывает США и Россию вновь проявить высокую ответственность за судьбы мира, как это сделали СССР и США 30 лет назад, для того, чтобы упредить дестабилизирующее воздействие этого типа вооружений на безопасность в Евразийском регионе», — добавили в ведомстве.

Почему США приостанавливают участие в ДРСМД

2 февраля истек ультиматум, который США предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по договору о РСМД. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила его созданием ракеты 9М729 — в США считают, что 9М729 способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД.

Россия обвинения отвергла, выдвигая встречные претензии к США. Так, Кремль заявлял, что США нарушают ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что США приостанавливают участие в ДРСМД, но заявляют о готовности возобновить переговоры с Россией. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ предпримет «зеркальный ответ».

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

 
 
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Там также добавили, что Беларусь, «как ответственного участника этого договора», не может не беспокоить его будущее и призвали сохранить ДРСМД, чтобы не допустить...
 
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