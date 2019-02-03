МИД Беларуси беспокоит судьба ДРСМД: Ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала

Министерство иностранных дел Беларуси выразило озабоченность в связи с ситуацией с ДРСМД. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Уведомление американской стороны о выходе США через шесть месяцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) МИД Беларуси получил 2 февраля.

«По нашему мнению, складывающаяся сегодня вокруг ДРСМД ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для европейского континента», — говорится в заявлении МИД.

Там также добавили, что Беларусь, «как ответственного участника этого договора», не может не беспокоить его будущее и призвали сохранить ДРСМД, чтобы не допустить размещения ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе.

«Беларусь призывает США и Россию вновь проявить высокую ответственность за судьбы мира, как это сделали СССР и США 30 лет назад, для того, чтобы упредить дестабилизирующее воздействие этого типа вооружений на безопасность в Евразийском регионе», — добавили в ведомстве.

Почему США приостанавливают участие в ДРСМД

2 февраля истек ультиматум , который США предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по договору о РСМД. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила его созданием ракеты 9М729 — в США считают, что 9М729 способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД.

Россия обвинения отвергла , выдвигая встречные претензии к США. Так, Кремль заявлял, что США нарушают ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД.

Президент США Дональд Трамп сообщил , что США приостанавливают участие в ДРСМД, но заявляют о готовности возобновить переговоры с Россией. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля заявил , что РФ предпримет «зеркальный ответ».

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.