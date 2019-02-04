Прыжки с парашютом, каратэ, дайвинг и рыбалка — риэлтеры о своих увлечениях и свободном времени

В парашютный спорт Алена пришла абсолютно неожиданно для себя. Будущий муж увлекался данным спортом и однажды при общении спросил, не хотела бы она когда-нибудь прыгнуть с парашютом. И она согласилась. Первый прыжок был в тандеме.

— Парашютный спорт, как это ни удивительно звучит — один из самых безопасных видов спорта, — уверена Алена. — Помимо основного парашюта, есть запасной, а также установлен страхующий прибор, который срабатывает на определенной высоте, если скорость падения парашютиста не уменьшилась или уменьшилась не «до нужной» отметки.

За 1,5 года я совершила 98 прыжков. В основном прыгала в США, там же и получала лицензии А и В (это первые два уровня, всего их четыре). Обучение прыжкам я проходила во Флориде по международной системе АФФ. Полдня теории, далее нужно выполнить 7 прыжков, каждый из которых — это отдельное задание, выполняемое во время свободного падения. Пройдя успешно данный этап, я была допущена к получению А-лицензии: нужно было сделать 25 прыжков, во время которых я выполняла различные упражнения в свободном падении (сальто вперед-назад, повороты и другие). Бывали такие дни, когда я прыгала 7 раз подряд, и это потрясающие ощущения. Через полгода у меня уже была лицензия В.