|
Прыжки с парашютом, каратэ, дайвинг и рыбалка — риэлтеры о своих увлечениях и свободном времени
05.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Парашютный спорт, лыжи и дайвинг
Во время общения с руководителем отдела коммерческой недвижимости АН «Мариэлт»
— Сейчас мои самые главные увлечения — это парашютный спорт и катание на горных лыжах, —рассказала Алена Бруннер. — На лыжах я начала кататься уже достаточно давно. Впервые я их опробовала на местных курортах (Силичи и Логойск), где и освоила базовые навыки, а потом уже вошло в привычку выезжать покататься несколько раз каждую зиму в настоящие горы. С декабря по март мы с мужем ездим обычно в Швейцарию, иногда во Францию, и получаем от катания на лыжах колоссальное удовольствие.
В парашютный спорт Алена пришла абсолютно неожиданно для себя. Будущий муж увлекался данным спортом и однажды при общении спросил, не хотела бы она когда-нибудь прыгнуть с парашютом. И она согласилась. Первый прыжок был в тандеме.
— Парашютный спорт, как это ни удивительно звучит — один из самых безопасных видов спорта, — уверена Алена. — Помимо основного парашюта, есть запасной, а также установлен страхующий прибор, который срабатывает на определенной высоте, если скорость падения парашютиста не уменьшилась или уменьшилась не «до нужной» отметки.
За 1,5 года я совершила 98 прыжков. В основном прыгала в США, там же и получала лицензии А и В (это первые два уровня, всего их четыре). Обучение прыжкам я проходила во Флориде по международной системе АФФ. Полдня теории, далее нужно выполнить 7 прыжков, каждый из которых — это отдельное задание, выполняемое во время свободного падения. Пройдя успешно данный этап, я была допущена к получению А-лицензии: нужно было сделать 25 прыжков, во время которых я выполняла различные упражнения в свободном падении (сальто вперед-назад, повороты и другие). Бывали такие дни, когда я прыгала 7 раз подряд, и это потрясающие ощущения. Через полгода у меня уже была лицензия В.
В Беларуси Алена прыгает редко. Говорит, здесь самолеты поднимаются недостаточно высоко — не успеваешь насладиться свободным полетом. В Америке самолеты поднимаются на высоту около 4000 метров, и парашютисты имеют возможность провести в воздухе около 1 минуты, не открывая парашют.
— Предложение выйти замуж я получила во время прыжка, и даже на следующий день после свадьбы мы с мужем поехали прыгать с парашютом, —вспоминает Алена. — Я была в белом платье, которое осталось после девичника, и этот прыжок, пожалуй, был одним из самых символичных.
Кроме того, Алёна увлекается дайвингом и имеет международную лицензию профессионального дайвера PADI. Сейчас она может нырять на глубину до 20 метров.
Рыбалка
— Мое увлечение рыбалкой началось еще в детстве, когда мы с отцом усаживались на берегу реки и ловили рыбу на червячка или даже на мякиш хлеба, — рассказал агент по операциям с недвижимостью АН «Уласны дах»
Интересно, что далеко не все водоемы подходят для проведения подобных соревнований. Очень важно создать максимально одинаковые условия для всех участвующих. Для этого, по словам рыбаков, подходит, например, Гребной канал в Заславле. В границах города — это Свислочь (в районе Серебрянки).
— Со временем рыбалкой ты начинаешь жить: читаешь статьи по этой теме, смотришь профильные фильмы, качаешь разные обучающие видео, — рассказал Вадим Ильчук. — К сожалению, мне не удалось передать свое увлечение по наследству: сын рыбалкой не заинтересовался. Как, впрочем, и жена, которая категорически против такого хобби. Однако трехлетний внук с радостью предвкушает поездку на рыбалку с дедом в этом году.
По словам Вадима, он с удовольствием ездит на «жидкую» воду (открытые водоемы, которые не замерзают даже зимой — прим.ред.) и так и не стал любителем ездить на «твёрдую» воду (подледная рыбалка — прим.ред.).
— Для меня рыбалка — это способ расслабиться, восстановиться после тяжелой трудовой недели. Даже подготовка к рыбалке вызывает эмоции, схожие, на мой взгляд, с эмоциями перед свиданием с любимой девушкой, — пояснил Вадим. — Вода — такая субстанция, которая оттягивает весь негатив. После работы с клиентами иногда очень нужна разрядка, и если ты не съездил в конце недели к реке, то начинать рабочую неделю определенно сложнее.
Алмазная вышивка
Заместитель начальника отдела
— Я по складу характера очень энергичный человек, и эту энергию надо как-то реализовывать, — рассказала Оксана Батиенко. — Творчество мне нравилось всегда. В свое время я увлекалась рисованием, пробовала вышивать крестиком. Постепенно пришла к алмазной вышивке и за последние 5 лет сделала уже около 15 работ. Практически все свои картины я раздарила — родственникам, друзьям, клиентам.
Ручная работа высоко ценится — подарки, сделанные своими руками, остаются в памяти. При этом, по словам Оксаны, работа над одной картиной занимает от 2 недель до 2 месяцев. Иногда более быстрому результату мешает невероятно сложная композиция, которая требует повышенного внимания, а иногда на творчество просто не хватает времени.
— Алмазная вышивка помогает мне расслабиться, освободиться от ненужных мыслей и перенести свое внимание на другой вид деятельности, — рассказала Оксана.— Однако бывают и такие ситуации, когда по вечерам я работаю онлайн-консультантом у нас на сайте и параллельно занимаюсь алмазной вышивкой. Совмещаю две любимые работы сразу.
Сейчас я делаю в технике алмазной вышивки большой портрет своего племянника. У него скоро будет день рождения — 2 года, и это станет отличным подарком ему и его маме.
По словам Оксаны, ее хобби помогает ей вырабатывать усидчивость, сдержанность и терпение.
— Общаться с клиентами порой не так просто. Как, впрочем, и продавать квартиру. Это очень трудоемкий процесс, состоящий из множества этапов, —– пояснила Оксана. — Занятие алмазной вышивкой учит меня концентрироваться на процессе, не упускать из виду любые мелочи и не расстраиваться, если случаются сбои в промежуточных этапах. Причем это касается и работы с клиентами, и хобби.
Боулинг
Генеральный директор
— Каждый год, помимо других соревнований, я участвую в турнире по боулингу, который проводит Realt.by, и с 2015 г. по 2017 г. становился чемпионом и как капитан команды, и как игрок в составе команды-победителя, — рассказал Вячеслав Завгородний. — Для меня боулинг — это хороший способ получить разрядку после тяжелой трудовой недели. Одновременно с этим на дорожках можно получить и заряд положительной энергии, исходящий от людей вокруг. Поэтому хотя бы раз в неделю я стараюсь играть в боулинг.
— Самое главное в боулинге — это ощутить, что можешь бросить шар туда, куда ты хочешь, чтобы он попал. Сначала шар летит по абсолютно непредсказуемой траектории, а вот если получается направить шар по нужному пути — это означает, что определенные умения в игре уже получены.
Вячеслав начинал играть в составе команды по боулингу, все участники которой — хорошие друзья. Также у Вячеслава есть двое друзей, которые неоднократно выигрывали Республиканский парный чемпионат по боулингу. И пойти всем вместе на дорожки — это отличный повод встретиться и провести приятный вечер в компании людей, которые близки по духу.
Черный пояс по каратэ
Директор
— Когда-то со мной произошел неприятный случай: во время прогулки с беременной женой группа пьяных парней случайно порезала ей ребро. Сейчас об этом напоминает лишь небольшой шрам, но с тех пор я понял, что для защиты моей семьи мне требуется стать более сильным и смелым, —рассказалдиректор агентства недвижимости «Экспресс-Недвижимость. Инвест» Андрей Ковриго.—Этот случай стал толчком к началу моих занятий каратэ. С тех пор прошло 6 лет, и сейчас это занятие перестало быть просто спортом — это жизненная философия, которая поддерживает меня и помогает принимать правильные решения в различных ситуациях.
Буквально полгода назад, в июне 2018 года, Андрей Ковриго получил черный пояс. По его словам, для этого необходимо 3 раза в неделю посещать двухчасовые тренировки, во время которых требуется прикладывать максимальные усилия для достижения цели. Также нужно учесть и обязательные дополнительные самостоятельные тренировки в выходные дни. Как видно, занятие каратэ на таком уровне занимает очень много времени и требует немалой выдержки.
— Первое, чему учит каратэ — это японские правила этикета. Они довольно просты и понятны нам. Основа всему — уважение: к тренеру, к сопернику, к себе, — пояснил Андрей Ковриго. — Не менее важно контролировать свои эмоции и использовать каратэ только для защиты.
Такое глубокое увлечение «заражает», и мое близкое окружение — двое друзей — также стало заниматься именно этим видом спорта. Один из них даже получил желтый пояс. С другой стороны, во время тренировок я познакомился с большим количеством людей, которых объединяет общий интерес к каратэ.
По словам директора агентства, каратэ можно заниматься абсолютно в любом возрасте. На тренировки ходят как 20-летние парни, так и 65-летние мужчины, которые зовут посмотреть на соревнования своих внуков. Уровень достижений у каждого разный: кто-то получает черный пояс в 25, а кто-то и в 60. Здесь играет роль только сила духа и желание заниматься.
Оперное пение и шитьё карнавальных костюмов
Рукоделием агент по операциям с недвижимостью
– Для меня музыка – это не хобби. Это моя жизнь, – рассказала Елена Акулич. – Всегда, при любых обстоятельствах, первое, что делает женщина – голосит. Что уж тут поделаешь. Это выражение, чувств, состояния, эмоций. Когда-то я пела в составе камерного хора «Кантус», сейчас пою вместе с друзьями-единомышленниками в творческом ансамбле "Классика".
По мнению Елены, со сцены нужно уходить тогда, когда жалеть будут не тебя, а о тебе. Она так и поступила. Однако пение не оставила, и сейчас поёт.
– Если говорить о рукоделии, то это – с детства, – поделилась воспоминаниями Елена. – Мама обшивала всю семью, поэтому я, как мне кажется, шить, вязать и вышивать умела всегда. Первый карнавальный костюм мы смастерили для старшего сына. И был это чертёнок. Из старого-старого трико и распущенных шерстяных носков. Получилось потрясающе. А дальше «пошло-поехало». Двое сыновей – больше десятка костюмов «детского периода». Сыновья выросли, а «запал» остался. Завели традицию поздравлять близких друзей с Новым Годом: мастерили костюмы и ездили в них тридцать первого числа в семьи, показывали фокусы, загадывали загадки.
Теперь Елена мастерит карнавальные костюмы для взрослых, для танцевального ансамбля «Изюминка». Тут работы больше – танцовщиц сначала было три, теперь четыре. Большинство костюмов я создавала сама, в основном по ночам. За эти годы набралось около пятидесяти взрослых и детских костюмов – только тех, что Елена сшила сама.
– Творчество-штука заразная и объединяющая. Как-то мы целым отделом сидели и шили костюмы для общего танца. В целом, когда что-то придумываешь и осуществляешь, то ощущаешь колоссальный душевный подъем. Вот это озорство детское в душе очень помогает в жизни.
Игра на гитаре
Следующий герой нашей статьи — агент по операциям с недвижимостью
— В детстве бабушка уличила меня в наличии музыкального слуха, и меня тут же было решено отдать в музыкальную школу, — вспоминает Андрей Демидчик. — Выбор любимого музыкального инструмента я не могу назвать осознанным, однако я понимал, что фортепиано к костру отнести будет трудно. Так я стал играть на гитаре.
Для Андрея музыка — это жизнь. Это ритм, который виден повсюду. Например, в сделках с недвижимостью для него есть свой, ни с чем не сравнимый ритм. Когда сделка проходит гладко, любимая фраза Андрея: «Как по нотам».
— Меня музыка мотивирует, —продолжил агент по операциям с недвижимостью. — Как только в сделках происходит затишье, клиенты не звонят, беру гитару и начинаю разбирать новую песню. И тут же получаю звонок: «Нас заинтересовала квартира, которую вы продаете». Эта закономерность хорошо работает. Примерно о таком же явлении писал в своей книге директор Таллиннской школы менеджеров Владимир Тарасов, рассуждая о вертикальной и горизонтальной карьерах.
Часто клиенты признаются, что видели меня в интернете, благодарят. Раньше бывали даже случаи, когда я находил работу инженера (мое основное образование) после того, как будущий наниматель обратил внимание на мои творческие успехи. Меня это очень вдохновляет.
Периодически случается выступать в различных заведениях Минска, ну и, соответственно, у меня абонемент на все корпоративные мероприятия нашего агентства.
Уже в процессе подготовки материала мы узнавали о людях, которые увлекаются мотоциклами, кулинарией и различными видами спорта. Мы уверены, что интересных увлечений у специалистов рынка недвижимости намного больше, чем можно вместить в одну статью. Портал Realt.by с удовольствием расскажет о них в следующем году.
Фото предоставлены героями статьи.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские риэлтеры не только хорошо продают квартиры, но и отлично отдыхают. Выматывающая работа с клиентами многих приводит к спортивным или иным увлечениям. В...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)