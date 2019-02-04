«Конструктивной оппозиции», партии ЛДП, 25 лет: экс-сотрудники КГБ и милиции и место в парламенте

25 лет назад была зарегистрирована Либерально-демократическая партия Беларуси. Ее лидером стал бывший зоотехник и тренер, мастер спорта по каратэ и вольной борьбе Василий Кривенко. В 1995 году партию возглавил Сергей Гайдукевич, который до сих пор ею руководит, уже три раза выдвигался от партии на пост президента Беларуси и один — в депутаты белорусского парламента.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 90-е годы 30% членов партии — экс-сотрудники КГБ и милиции

С самого начала существования ЛДП Беларуси выступала за активное сближение с Россией вплоть до объединения денежных, военных и государственных систем, но с сохранением культурной, языковой независимости белорусов. Как писала газета «Свобода», в середины 1990-х партия ЛДП представляла из себя структуру, состоящую из сотрудников силовых ведомств.





«12% членов партии — бывшие сотрудники КГБ, более 20% — милиции», — ссылается «Наша Ніва» на цитату Гайдукевича в газете «Свобода». Также, как писали СМИ, в составе партии было большое количество казаков во главе со своим атаманом, афганцев. Сейчас партия насчитывает 47,4 тысячи активистов, среди которых, например, лучший хоккеист Беларуси сезона-2011/12 Виталий Коваль и юморист Евгений Крыжановский.

В 90-х, как писали СМИ, члены ЛДП нередко попадали в криминальные истории, например, за вымогательство, хранение оружия, взятки. Сергей Гайдукевич даже говорил, что в ЛДП почти нет партийцев, которые бы не сидели. В 2018 году за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц, были задержаны руководители Витебской областной организации Либерально-демократической партии.



Сергей Гайдукевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

До прихода в партию Сергей Гайдукевич руководил «Народным движением Беларуси», которое объединило 28 политических партий. Бывший депутат парламента Сергей Наумчик утверждал, что именно политический блок Гайдукевича был инициатором проведения референдума о придании русскому языку статуса государственного. Но в 1994 году Верховный совет и Минюст отказали «Народному движению Беларуси», объяснив это тем, что предложенный вопрос противоречит законодательству. Сам Гайдукевич опровергал, что имел отношение к этой инициативе.

Кстати, сын главы партии Олег Гайдукевич работал в милиции.



Олег Гайдукевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 30-летнем возрасте он возглавил Партизанское РУВД Минска, затем был переведен на такую ​​же должность во Фрунзенское РУВД. В партию на пост зампреда он пришел только в 2012 году.

Конструктивная оппозиция, но «выборы — спектакль»

Белорусская оппозиция не раз обвиняла ЛДП в отсутствии критики власти. В ЛДП же на это заявляли, что партия относит себя к «конструктивной оппозиции».

«Мы не кричим, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Мы привыкли говорить, не слушая ни справа, ни слева. Мы — патриоты, говорим без ухмылок и без злорадства», — говорил Сергей Гайдукевич.

В 2006 году в интервью kp.by лидер ЛДП заявил, что принял решение не критиковать президента после «газового» конфликта с Россией в 2004 году.

«Я после января 2004 года принципиально сказал: больше Лукашенко критиковать не буду. Не хочу. Неужели Лукашенко виноват в том, что мы ничего не можем сделать? Я — тоже своеобразная оппозиция, но я избираю для себя совершенно другой путь. Я не понимаю, как можно четыре года ничего не делать, а за полгода сказать: мы сейчас выберем „единого“ и пойдем на выборы. Гавел, Лех Валенса — они ведь не за шесть месяцев становились президентами», — заявил Гайдукевич.

С открытой критикой власти лидер ЛДП действительно не выступает. А даже если и критикует, то не лично Александра Лукашенко, как это делает вся белорусская оппозиция, а абстрактную власть. Например, в 2010 году, снимая свою кандидатуру с президентских выборов, Гайдукевич заявил, что считает выборы в Беларуси «спектаклем, итоги которого уже давно всем известны».

Кстати, сам Гайдукевич на выборы президента Беларуси от ЛДП выдвигался трижды: в 2001, 2006 и 2015 годах. Первый раз, как сообщал ЦИК, он набрал 2,48%. В 2010-м году Гайдукевич заявил , что собрал необходимые для регистрации кандидатом в президенты 100 тыс. подписей, но снялся с выборов, потому что считает, что их в Беларуси нет.

Правда, это не помешало ему выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2015 году. Свое решение лидер ЛДП объяснял тем, что любая политическая партия должна участвовать в выборах всегда.

«Я обязан делать это (участвовать в выборах. — TUT.BY), иначе я просто не Гайдукевич. Это какой-то другой человек», — заявлял политик. Тогда ЦИК сообщил, что Гайдукевич набрал 3,32% голосов.

На парламентских выборах ЛДП «везло» больше: в 1995, 2000, 2004 и 2016 годах партия получала одно место в парламенте. Также с 2016 года Сергей Гайдукевич входит в Совет Республики.

Лидер ЛДП отмывал деньги за торговлю оружием?

С ЛДП и ее лидером было связано и несколько скандалов. В 2011 году сайт WikiLeaks опубликовал сообщения дипломатов США, в которых говорилось о том, что Сергей Гайдукевич с помощью своей дочери Анны, которая учится и проживает в Австрии, мог отмывать прибыль Виктора Лукашенко от торговли оружием. И что Сергей Гайдукевич один из самых неприкосновенных политиков в Беларуси. В интервью «Нашай Ніве» зампред ЛДП Олег Гайдукевич заявил, что информация недостоверная.



Фото: TUT.BY

«Я позвонил отцу сразу. И потребовал деньги. „Где деньги, папа?“ Дай хоть пару миллионов какие-то там вопросы позакрывать. Дом куплю сразу, машину хорошую. Квартир пару куплю. Я сразу деньги потребовал. Посмеялись», — сказал Олег Гайдукевич и добавил, что его сестра действительно живет в Австрии и работает в компании, которая торгует австрийским бензином и стройматериалами.

В ЕС Беларуси не надо, альтернативы союзу с Россией нет

В 2011 году лидер ЛДП во время финансового кризиса заявил , что белорусское правительство надо отправить в отставку, провести девальвацию и ввести российский рубль

В 2016 году Либерально-демократическая партия Беларуси предлагала отменить на государственном уровне празднование 7 Ноября или переименовать его по российскому аналогу в День примирения и согласия.

Отношения Беларуси с Россией со стороны ЛДП редко подвергаются критике. Но, например, зампред партии Олег Гайдукевич в 2017 году в одном из интервью сказал, что Беларуси не нужно вступать в Евросоюз, а союз с Россией и ЕАЭС — это те интеграционные проекты, которые ЛДП всегда поддерживала, и им партия не видит альтернативы.



Фото: Reuters

«Скажу проще: хватит слов о любви и братстве — они нужны и понятны, но самое главное, чтобы люди видели, что эти союзы работают, а значит уровень жизни растет. В перспективе, я уверен, ЕАЭС будет работать с ЕС, и мы придем к единому пространству от Бреста (Франция) до Владивостока, и Беларусь будет играть очень важную роль в этом сотрудничестве», — говорил Олег Гайдукевич.

Когда полтора месяца назад Владимир Жириновский заявил , что большинство белорусов выступают за вхождение страны в состав России, зампред ЛДП Беларуси ответил ему, что Беларусь хочет и будет отдельным государством.

«Владимир Вольфович, Вы предлагаете нам жить в коммуналке, а мы хотим жить в союзе с Россией, но в отдельной двухкомнатной квартире. Пусть у Вас будет просторная четырехкомнатная, а у нас — небольшая двухкомнатная, но своя. Зачем нам быть мужиком после 40, живущим с братом или сестрой в одной комнате, это неправильно. И квартиры пусть будут на одной лестничной площадке, вот это хорошо, но опять же отдельная двушка лучше большой коммуналки», — ответил Олег Гайдукевич.