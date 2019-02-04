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Задолженность потребителей за энергию превысила 1 млрд рублей

05.02.2019 10:43 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусские потребители на 1 января 2019 года задолжали тепловой и электроэнергии на 1,07 млрд руб, данный показатель на 1 января 2018 года составил 0,93 млрд рублей.

Об этом сказано в сообщении Минэнерго страны.

Отмечается, что ряд организаций не оплатили отпущенную им энергию. Уровень оплаты составил: по организациям Минстройархитектуры – 97,8%, Минсельхозпрода – 92,3%, концерна «Беллегпром» – 98,4%, Госкомвоенпрома – 99,5%, Белкоопсоюза – 96,5%, Национальной академии наук Беларуси – 95,3%.

100%-ный уровень оплаты за 2018 год не обеспечен по всем областям страны и по Минску

Так, по Гомельской области уровень оплаты оказался самым низким – 90,2%, по Брестской области – самый высокий: 98,3%.

Всего, по данным Минэнерго, по итогам 2018 года уровень оплаты за энергию снизился до 98,4% с 99,2% в 2017 году.

Таким образом, задолженность за энергию за минувший год выросла на 14,9% при увеличении ее отпуска в стоимостном выражении на 6,6% до 8,9 млрд руб.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские потребители на 1 января 2019 года задолжали тепловой и электроэнергии на 1,07 млрд руб, данный показатель на 1 января 2018 года составил 0,93 млрд рублей.
 
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