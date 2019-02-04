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Угнаться за столицей: в ряде городов страны квартиры за 2018 год подорожали на 10%

05.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Рост доступности кредитов в конце 2017 - начале 2018 годов дал региональным рынкам жилья достаточный импульс для того, чтобы спрос на квартиры достиг максимальных значений. В дальнейшем, для многих городов Беларуси, в том числе и Минска, был характерен постепенный спад покупательской активности либо стагнация. Только в Бресте и Бобруйске пик продаж пришелся на последние 3 месяца 2018 года. 

Общее сокращение спроса по сравнению с 2017 годом было незначительным и составило в областных центрах и крупных городах всего 2-3%, но между городами присутствовали заметные различия. Спрос на квартиры увеличился только в пяти крупных городах страны, среди которых Бобруйск, Борисов и Мозырь (+13% сделок в каждом), а также Полоцк (+20%). Из областных центров можно выделить Гомель, где регистраторы оформили на 19% больше сделок купли-продажи квартир, чем годом ранее.

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Снижение покупательской активности по итогам года было отмечено в 12 крупных городах страны, однако лишь в 5 случаях оно превысило 10%. Хуже всего дела обстояли в Новополоцке (-15%).

Любопытная ситуация сложилась в малых городах — по итогам года страна разделилась на две половины. На востоке, в Витебской, Могилевской и Гомельской областях, сделок стало больше, в то время как в Брестской, Гродненской и Минской их количество сократилось. Примечательно, что Минскую область вниз «потянул» Минский район, где сделок в 2018 году зарегистрировали сразу на 22% меньше, чем годом ранее. 

Что покупают?

В подавляющем большинстве городов Беларуси «двушки» пользовались большей популярностью, чем «однушки». Самая ощутимая разница в Солигорске, где сделок с 1-комнатными квартирами в 2018 году было около 25%, в то время как с 2-комнатными — сразу 44%. Квартиры с одной комнатой были в ТОПе покупательских предпочтений только в Минске, Гомеле и Пинске.

Цены

Подавляющее большинство городов страны завершили год ростом цен на квартиры. Средний уровень цен по данным реальных сделок сильнее всего поднялся в столице (+10,6%). 10-процентный рост цен был также отмечен в Бресте, Гомеле и Витебске, а в Могилеве и Гродно квартиры подорожали в среднем на 7%. 

Что касается крупных городов, то здесь результаты скромнее. Только Борисову и Новополоцку удалось достичь сопоставимых с областными центрами темпов роста (+7-8%). В других городах квартиры подорожали не более чем на 5%, а в Лиде и Солигорске цены и вовсе не изменились. 

Региональные рекорды

Квартиру площадью 156 квадратных метров купили в Гродно за 138 тысяч долларов, что стало самым высоким показателем среди всех городов страны. Всего в 2018 году свыше 100 тысяч долларов в регионах заплатили за 13 квартир. Из них четыре находились в Гродно, три в Витебске, по две квартиры в Бресте и Гомеле, а также по одной в Могилеве и Солигорске.

Начиная с середины 2016 года — переломного момента в ценовой динамике последних лет, между городами страны стало расти расслоение. Происходит оно на разных уровнях, самый очевидный пример — это увеличивающийся разрыв в ценах на квартиры между Минском и регионами. На данный момент квартиры в столице в среднем в 2,1 раза дороже, чем областных центрах и в 2,5 раза дороже, чем в других крупных городах. В обоих случаях это рекордные показатели для последних 10 лет. 

Расслоение проявляется и на локальном уровне — областные центры отрываются от других крупных городов. Особенно ярко в последние годы это проявляется в Бресте и Витебске. Наконец, среди 5 областных центров всё отчетливее прослеживается лидер в лице Бреста. На данный момент в городе над Бугом квадратный метр стоит на $100 дороже, чем в сопоставимых по статусу городах.

Более детальные обзоры по каждой области можно найти по ссылкам ниже:

БрестВитебскГомельГродноМогилев.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Cтоличный рынок жилья не единственный, кто может занести себе в актив минувший год. В подавляющем большинстве городов Беларуси спрос на квартиры был высоким, а...
 
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