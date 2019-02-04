Трогать ли ставку рефинансирования и при чем тут зарплаты. Что завтра решит Нацбанк?

Нынешний уровень ставки рефинансирования, 10%, действует с 27 июня 2018 года и является историческим минимумом. До этого в истории независимой Беларуси ставка рефинансирования в размере 10% годовых действовала лишь на двух временных отрезках — с 1 декабря 2006 года по 31 января 2007 года, два месяца, и с 1 октября 2007 года по 30 июня 2008 года, девять месяцев. 6 февраля Нацбанк примет решение, менять ли ставку. Повышать ее, понижать или оставить без изменений, анализируют эксперты.



Динамика средней ставки рефинансирования в Беларуси в декабре 2009 г. — январе 2019 г., %

Хрупкое внутренне равновесие

На снижение ставки сработало и замедление темпов роста инфляции (менее 6% по прошлому году), и стабильная ситуация на валютном рынке страны. По итогам года население было чистым продавцом (1,1 млрд долларов), как и банки. Год также характеризовался снижением чистого спроса на валюту со стороны предприятий и ростом чистого предложения нерезидентов. Стабилизация рынка позволила Нацбанку стать чистым покупателем валюты по итогам года.

«Низкая эффективность деятельности госпредприятий, высокий уровень долларизации балансов банков и темы роста объемов потребительского кредитования — те факторы, которые настораживают регулятора при принятии решения об изменении ставки рефинансирования», - отмечает директор по развитию ФТМ Брокерс Александр Сабодин. В частности, средний доход получателя потребительских кредитов составляет 812 руб, что на 14% ниже среднего дохода по стране, срок потребительского кредита в среднем составляет 3,3 года, а показатель долговой нагрузки, то есть соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера со среднемесячным доходом кредитополучателя оставляет в среднем 20,2%, что достаточно высоко и несет риски своевременного погашения выплат по кредитам.

Аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха предуперждает, что повышение ставки рефинансирования вкупе с повышением процентных ставок по рублевым кредитам может привести к увеличению долговой нагрузки населения и предприятий, связанной с обслуживанием банковских кредитов, что, в свою очередь, по цепочке может вылиться в рост совокупной кредитной задолженности физических и юридических лиц (включая проблемные кредиты, отражаемые на внебалансовых счетах банков) в связи с начислением заемщикам штрафных санкций со стороны банков.

По данным Нацбанка, остаток рублевой задолженности клиентов банков по кредитам и иным активным операциям в 2018 году увеличился на 19,1% до рекордных 23,249 млрд руб. на 1 января 2019 г.

Однако указанные статистические данные не включают в себя проблемные кредиты, списанные с балансов на внебалансовые счета банков (в частности, необеспеченные кредиты с просрочкой свыше 90 дней и обеспеченные кредиты с просрочкой свыше 180 дней), и по этой причине не отражают полную картину кредитной задолженности населения и предприятий, подчеркивает Александр Муха.

Поэтому важно учитывать, «что в настоящее время отдельные физические и юридические лица находятся в затруднительном финансовом положении и испытывают проблемы в части своевременного и полного погашения и обслуживания своих обязательств перед банками». Причем проблемная кредитная задолженность, вынесенная на внебалансовые счета, может увеличиваться за счет начисления проблемным заемщикам штрафных санкций в форме повышенных процентов и пеней, предупреждает эксперт.

В мире неспокойно

С 1 января этого года в РФ вступил в силу так называемый налоговый маневр, согласно которому до 2024 года планируется полностью убрать экспортную пошлину на сырую нефть, которая сейчас составляет 30%, и которую, кстати, Беларусь не платила, что и позволяло нашей стране получать цену с дисконтом от мировой стоимости черного золота. Одновременно в РФ повышается налог на добычу полезных ископаемых, что должно привести к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси до фактически мирового уровня. То есть доходы бюджета от экспорта нефти снизятся, что может оказать давление на белорусский рубль.

Прошедший год ознаменовался ростом протекционизма со стороны США, начиная от санкций против России и Турции, и заканчивая торговой войной против Китая. Жесткая внешняя политика продолжается и в 2019 году. Подтверждением этого служит введение санкций относительно государственной нефтегазовой компании Венесуэлы и заморозка активов компании на 7 млрд долларов. Протекционизм может привезти к нарушению внешнеэкономических контрактов предприятий, что приведет к снижению роста производительности труда и снижению рентабельности. Санкции также негативно влияют на финансовый и реальный сектор нашего соседа и могут ускорить ослабление российского рубля и инфляцию в России, то есть растет риск «импорта» инфляции из РФ.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Возможен рост стоимости заимствований на мировых рынках капитала. В 2018 г Федеральная система США 4 раза повышала базовую учетную ставку (аналог ставки рефинансирования в РБ) до 2,5%. На последнем заседании ФРС 30 января ставку оставили без изменения, а председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что «стало немного меньше оснований для повышения ставок», а будущие решения регулятора будут зависеть от макроэкономических данных, в первую очередь показателей инфляции и безработицы. Фьючерс на ставку ФРС на Чикагской бирже показывает практически 100% вероятность того, что ставка останется без изменений минимум до нынешнего лета, соответственно, для Беларуси риск ужесточения финансовых условий по заимствованию для обслуживания госдолга по этому фактору немного снизился.

Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня составляет 7,75%, с 17 декабря 2018 года ее повысили на 0,25 процентного пункта. Такая ставка будет действовать по 8 февраля 2019 года. Согласно заявлению представителей Центробанка, цель этого повышения заключается в намерении регулятора сыграть на опережение возможного роста инфляционных процессов в стране в условиях повышения НДС с января текущего года с 18% до 20% и неопределенности внешних условий.

Вверх, вниз или на месте?

«В текущей ситуации, несмотря на состоявшееся и ожидаемое усиление инфляционных рисков, связанных с негативным действием внутренних и внешних факторов, целесообразным выглядит сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне в размере 10% годовых», — отмечает аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Эксперт обращает внимание на то, что действующая ставка рефинансирования по прежнему находится в положительной плоскости относительно годовых темпов инфляции (5,6%) и базовой инфляции (4,8%). «Следует пояснить, что базовая инфляция представляет собой ту часть инфляции, которая более тесно связана с индикаторами денежно-кредитной сферы и не подвержена воздействию неустойчивых факторов (включая сезонные факторы), а также административному воздействию на ценообразование со стороны государственных органов», — отмечает он.

Вместе с тем, основной целью монетарной политики в 2019 году названо снижение инфляции до уровня не более 5% (декабрь к декабрю предыдущего года). «Таким образом, на данный момент скользящий фактический показатель годовой инфляции несколько превышает целевой индикатор инфляции в текущем году. В результате с учетом ожидаемого ускорения инфляции в России может сложиться впечатление о необходимости повышения ставки рефинансирования на ближайшем заседании правления Нацбанка Беларуси», — отмечает аналитик исследовательской группы.

В конечном счете, по прогнозу исследовательской группы BusinessForecast.by , Нацбанк 6 февраля, сохранив ставку рефинансирования на уровне 10% годовых, вероятно, предупредит общественность о возможном повышении учетной ставки в случае дальнейшего усиления инфляционных рисков в экономике.

«Остается добавить, что с точки зрения ограничения внутренних инфляционных рисков в текущей ситуации целесообразным выглядит ограничение динамики зарплат белорусских работников с учетом складывающейся динамики производительности труда», — констатировал Александр Муха.

К примеру, в декабре 2018 года средняя начисленная зарплата белорусских работников (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 522,8 долларов. При расчете использовался средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к доллару в декабре 2018 г. — 2,1332 руб. за 1 долл.



Динамика средней зарплаты в экономике и в бюджетной сфере в январе 2012 г. — декабре 2018 г., долларов.

Обращает на себя внимание, что средняя зарплата работников в декабре 2018 г. достигла максимального значения за последние четыре года (с декабря 2014 г.). Поэтому необходимо осознавать, что дальнейший рост зарплат, не подкрепленный повышением производительности труда работников, чреват негативными последствиями для национальной экономики, — отмечает эксперт.

«Взвешивая все „за“ и „против“ изменения ставки рефинансирования в Беларуси, наиболее оптимальной тактикой на данный момент представляется вариант выждать и 6 февраля ставку рефинансирования не менять. При этом вероятность повышения ставки в текущем году выросла. После 6 февраля следующее заседание Нацбанка, на котором будет рассматриваться возможность изменения ставки рефинансирования, запланировано на 3 мая», — говорит и Александр Сабодин.