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Лукашенко требует прекратить поддержку не справляющихся предприятий: Директора в тюрьму, потом рассмотрим

05.02.2019 12:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 февраля собрал на совещание экономический блок страны. Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещание вынесены вопросы от международного сотрудничества до повышения эффективности работы отдельных предприятий.


Фото: пресс-служба президента

«Поскольку вопросы, вынесенные на совещание, касаются и парламента, и Комитета госконтроля, Администрации президента, других структур, мы пригласили сюда руководителей (этих госорганов. — Прим. TUT.BY). Рассмотрим несколько законопроектов, которые непосредственно будут влиять на деловую среду. Они касаются и международного сотрудничества, взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития, таможенных вопросов», — очертил тематику встречи глава государства.

Кроме того, правительство внесло предложения по повышению эффективности работы отдельных предприятий.

«Хочу напомнить: никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как (в очередной раз напоминаю) руководители (подобных предприятий. — Прим. TUT.BY) пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера», — подчеркнул Лукашенко.

 
 
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«И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как (в очередной раз напоминаю)...
 
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