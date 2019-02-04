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Ветслужбы России и Беларуси до 1 марта рассмотрят обоснованность запретов на поставки продукции АПК

05.02.2019 12:29 — Новости Экономики | БелТА  
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Ветслужбы России и Беларуси до 1 марта рассмотрят обоснованность запретов на поставки продукции АПК
Фото из архива

5 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по фитосанитарному и ветеринарному надзору России (Россельхознадзор) и ветеринарная служба Беларуси до 1 марта рассмотрят обоснованность действующих ограничений на взаимные поставки продукции АПК. Договоренность об этом достигнута на встрече вице-премьеров Беларуси и России Михаила Русого и Алексея Гордеева, сообщает БЕЛТА.

"Стороны договорились о том, что Россельхознадзор совместно с ветеринарной службой Республики Беларусь детально рассмотрят действующие взаимные ограничения на поставляемые товары на предмет обоснованности таковых запретов и проинформируют правительства двух стран в срок до 1 марта", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата российского вице-премьера.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
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5 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по фитосанитарному и ветеринарному надзору России (Россельхознадзор) и ветеринарная служба Беларуси...
 
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