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По подозрению в неуплате налогов на 80 тысяч рублей задержан директор сети японских ресторанов

05.02.2019 12:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Минске по подозрению в причинении ущерба государству в виде неуплаченных налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса) задержан директор и совладелец сети ресторанов японской кухни. По информации TUT.BY, речь идет об ООО «Магия вкуса», продвигающая службу доставки Prosushi. Такую же информацию сообщают и источники Onliner.

По информации TUT.BY, директор задержан еще 22 января.

По данным пресс-службы КГК, компания недоплатила в бюджет около 80 тысяч рублей налогов.

«Оперативниками УДФР Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску во взаимодействии с сотрудниками столичного управления Следственного комитета пресечена противоправная деятельность совладельцев крупной сети ресторанов японской кухни в белорусской столице», — говорится в сообщении.

Установлено, что с апреля 2016 года по март 2017 года должностные лица коммерческого предприятия не отражали в бухгалтерском учете часть наличных денежных средств, поступающих от реализации продукции ресторанов. Занижение реального размера выручки позволяло субъекту хозяйствования занижать налоговую базу и, как результат, недоплачивать налоги, отмечают в КГК.

В ходе обысков в офисах ресторанов и по месту жительства подозреваемых изъято 20 тысяч долларов, наложен арест на имущество фигурантов, в том числе на 10 автомобилей.

 
Теги: Минск
 
 
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