В депутаты от оппозиции пойдут лидеры БНФ, ОГП, БСДП и «За Свободу»

Общественные структуры и оппозиционные партии объявили о начале совместной кампании по наблюдению за выборами «Право выбора». На пресс-конференции представители партий рассказали, почему в первую очередь готовятся к парламентским выборам и кто из лидеров и заместителей партий будет баллотироваться в депутаты.



Фото: Елена Толкачева

«Право выбора» — совместная кампания общественных структур и политических партий по наблюдению за выборами, существующая с 2013 года. В «Право выбора» входят БСДП (Грамада), оргкомитет БХД, Партия БНФ, профсоюз РЭП, партия «Зеленые», Движение «За Свободу», ОГП, оргкомитет партии Свободы и Прогресса.

«Право выбора» запущена для наблюдения за парламентскими выборами, которые, по мнению политиков, пройдут в 2020 году, а старт предвыборной кампании, соответственно, будет объявлен в конце этого года. Напомним, что обе грядущие избирательные кампании — президентские и парламентские — должны по календарю пройти в 2020 году. Официально ЦИК пока не объявил даты и очередность выборов.

— Мы рыхтуемся адначасова і да тых, і да тых выбараў. Але ў нашай краіне ўсё можа быць: мы думаем, што выбары пройдуць у 2020 годзе, а іх могуць назначыць на гэты год. Таму мы рыхтуемся да ўсяго, — пояснил глава БНФ Григорий Костусев.

Зампред ОГП Лев Марголин обозначил, что главная задача кампании — добиваться прогресса демократии в стране, которая, по мнению политика, начинается со свободных выборов. К тому же у кампании есть общая позиция в вопросе того, что надо изменить в избирательном законодательстве.

— В первую очередь, надо изменить формирование избирательных комиссий, чтобы каждый кандидат имел в комиссии своего представителя. Во-вторых, убрать досрочное голосование, которое никому не нужно, туда людей отсылают в принудительном порядке, и это возможность для фальсификаций. В-третьих, изменить порядок подсчета голосов, когда каждый бюллетень видит каждый наблюдатель и член комиссии. В Украине этот порядок закреплен в законодательстве, этого надо добиваться и нам, — сказал Марголин.





Глава БНФ Григорий Костусев отметил, что кампания «Право выбора» — подтверждение тому, что белорусская оппозиция может работать вместе. При этом каждая организация на выборы выдвигает своего кандидата, но наблюдать за выборами — общая задача.

— Кампанію мы робім, каб паказаць грамадству, іншым краінам свету, што выбараў у Беларусі няма, што дэпутатаў прызначаюць згода са спісам з Адміністрацыі прэзідэнта. Мы не выключаем, шт охтосьці зможа стаць дэпутатам ад нашых партый, але надзея ёсць, — сказал Костусев.

Кампания будет наблюдать за парламентскими выборами на 18 округах, информировать избирателей, фиксировать нарушения на участках. Планируется, что наблюдателями выступят 1500 человек. Представители партий также заметили, что на каждых выборах со стороны власти есть какие-то ноу-хау. На местных выборах в 2018 году, например, была запущена опция выездного голосования, когда люди проголосовали, не приходя на избирательный участок и до основного дня выборов. Как результат — в основной день голосования на некоторые участки пришло лишь несколько человек из сотен в списках.

— Думаю, што на гэтых кампаніях улады будуць праводзіць такое галасаванне больш актыўна, бо яно працуе і фальсіфікаваць можна лёгка, — считает Костусев.

В депутаты от «Право выбора» пойдут глава БНФ Григорий Костусев, глава БСДП (Грамада) Игорь Борисов и его заместитель Алексей Сигаев, председатель «За Свободу» Юрий Губаревич и его заместитель Виктор Янчуревич, сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова. Баллотироваться вне кампании также планирует и.о. ОГП Николай Козлов.