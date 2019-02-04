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Дом в Ратомке: к генподрядчику вопросов нет, дольщики не хотят подписывать допсоглашения, а УКС советует идти в суд
05.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Напомним, что об этом доме в Ратомке мы уже
– Тем дольщикам, которые обращались за справкой готовности объекта (для предоставления в банк по кредитному договору), ставили ультиматум – подписывайте доп.соглашение о переносе и все будет, а иначе никаких справок. Уже тогда возмутило отношение, когда выторговывались подписи допсоглашения таким образом, – вспоминает ситуацию один из жильцов Дмитрий. – Информативность УКСа была нулевая. Все общение по поводу реальных сроков окончания строительства велось с генподрядчиком.
В декабре председатель товарищества собственников и пара активистов попали на приём к директору УКСа. Главным требованием было включить отопление, потому как все понимали: непросохшая и промороженная штукатурка будет готовиться под замену. Отопление, кстати, запустили. Разговаривали также про возможные выплаты неустойки за невыполнение договора долевого строительства в срок, но нам со всей ответственностью заявили, что приостановок строительства было аж на 169 дней и нормативный срок они не превысили, посему выплат нам не видать. Но мы на всякий случай предупредили, что в окончательном расчете пункта о переносе сроков исполнения обязательств по договору быть не должно.
Однако в данном конкретном случае в доп.соглашении, помимо увеличения стоимости квадратного метра (включение затрат, не вошедших в проектную стоимость строительно-монтажных работ) есть и другие условия, несогласие с которыми не являются существенными для расторжения договора. Речь идет как раз о переносе сроков строительства. Именно это и стало первоначальным камнем преткновения.
– Несогласие со стоимостью объекта является существенным условием договора, вплоть до его расторжения, – пояснил Дмитрий. – А несогласие о переносе сроков при этом ни к чему не относится. Что самое главное – согласовать сроки переноса обязательств по договору мы должны, если предъявлены подтвержденные местным исполнительным и распорядительным органом обстоятельства, по причине которых так произошло. В Указе Президента Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. N 396 "О долевом строительстве многоквартирных жилых домов" прописано, что доп.соглашение должно быть подписано не менее, чем за 2 месяца до окончания сроков строительства, указанных в договоре. Мне уведомление пришло лишь 21 января 2019 года, а срок окончания строительства по договору – 31 августа 2018 года.
Мы не получали документальных подтверждений от государственных структур, которые бы подтверждали, что есть основания для переноса сроков строительства. Не было никаких уведомлений, что были приостановки строительства, внесены изменения в проектную документацию.
Помимо этого, по словам Дмитрия, в каждом допсоглашении по результатам обмера общая площадь квартиры меньше на 1-2,5 метра в среднем. Тем не менее, УКС предлагает сначала оплатить затраты, не включенные в сводный сметный расчет (1,69$ за метр кв.), а образовавшуюся переплату от уменьшения метража УКС вернет уже потом. По мнению дольщиков, это делается для еще одной возможности в одностороннем порядке расторгнуть договор о долевом строительстве этого дома по несогласию с обоснованным изменением цены.
Журналист Realt.byрешила узнать у застройщика – УКС Минского района – как они видят эту ситуацию и какие действия планируют предпринять.
– Письменное уведомление об увеличении сроков строительства мы должны были бы предоставить в том случае, если бы такая обязанность была прописана в самом договоре. Кроме того, устное уведомление – это тоже уведомление, – объяснила юрисконсульт УКС Минского района. – Квадратный метр от $740 и не превышающий $900, а по факту мы еще возвращаем по $1000 – $1500 обратно и не повышали цены, несмотря на то, что дополнительных работ очень много легло на наши плечи как убытки. Я считаю, что мы выполнили свои обязательства в полном объёме.
Застройщик и дольщик находятся в договорных отношениях. Сторона предлагает – другая сторона рассматривает. Они не согласны с предложенным вариантом нашего доп.соглашения, прислали нам протокол разногласий. Но мы же тоже можем быть не согласны. Каждый выбирает для себя определенную сторону, которую он хочет занять, принимает решение и действует в рамках своих интересов. Мы посмотрели протокол разногласий, и с учетом пожеланий дольщика и застройщика составили дополнительные соглашения. Дольщиков подписывать доп.соглашения никто не заставляет. Если у дольщика отсутствует желание подписывать данный документ – он в праве обратиться в суд. В этом страшного ничего нет.
– А если доп.соглашение дольщики не подпишут, возможно ли с ними расторгнуть договор долевого строительства в одностороннем порядке?
– Каждому дольщику под роспись мы на сутки отдавали договор долевого строительства с тем, чтобы можно было ознакомиться с его содержанием. В документе было прописано, что цена на момент подписания договора была указана не в полном объёме. А окончательная цена объекта долевого строительства будет сформирована в течение 25 дней после окончания строительства. То есть затраты, не включенные в сметный расчет, стороны должны предъявлять к оплате по окончании строительства. И тогда условия договора будут выполнены в полном объёме со стороны дольщика. Дольщики понимают, что, если они не оплатят эти $1,69, то требовать от нас объект долевого строительства (квартиру – прим.ред.) они не могут.
Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору со стороны застройщика или дольщика предусматривает возможность расторжения договора долевого строительства, но мы адекватно оцениваем ситуацию. Мы не нацелены на повальное расторжение договоров. Думаю, рано или поздно мы придем к какому-то консенсусу – дольщики услышат наши доводы или ситуация разрешится в законодательном порядке.
Мы идем на уступки во многом: быстро осуществляем возврат денежных средств, параллельно проводим приёмку квартир. Закон предусматривает, что при превышении сроков строительства и при наличии вины УКСа, мы обязаны осуществить выплату штрафных санкций. На данный момент Вина УКСа не установлена законодательным порядком, при этом нормативные сроки строительства объекта со стороны застройщика не были превышены.
В случае если судом будет установлена вина УКСа и нарушения законодательства в части строительства объекта, то начисленные штрафные санкции будут произведены в соответствии с законодательством. Для любого государственного предприятия основанием для выплат штрафных санкций является вступившее в законную силу решение компетентных государственных органов.
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Дом в Ратомке: к генподрядчику вопросов нет, дольщики не хотят подписывать допсоглашения, а УКС советует идти в суд
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