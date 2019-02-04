Дом в Ратомке: к генподрядчику вопросов нет, дольщики не хотят подписывать допсоглашения, а УКС советует идти в суд

Напомним, что об этом доме в Ратомке мы уже писали . И, если к генподрядчику строительства – ООО «Металлстройпрофиль» – у дольщиков вопросов и претензий не было, то с УКСом отношения сложились более сложные. По словам дольщиков, эта история началась еще в сентябре 2018 года, когда, не сдав дом в эксплуатацию 31 августа, как это было определено договором долевого строительства и проектно-сметной документацией, УКС Минского района пригласил всех будущих жильцов на подписание допсоглашения о переносе сроков строительства исполнения обязательств по договору.

– Тем дольщикам, которые обращались за справкой готовности объекта (для предоставления в банк по кредитному договору), ставили ультиматум – подписывайте доп.соглашение о переносе и все будет, а иначе никаких справок. Уже тогда возмутило отношение, когда выторговывались подписи допсоглашения таким образом, – вспоминает ситуацию один из жильцов Дмитрий. – Информативность УКСа была нулевая. Все общение по поводу реальных сроков окончания строительства велось с генподрядчиком.

В декабре председатель товарищества собственников и пара активистов попали на приём к директору УКСа. Главным требованием было включить отопление, потому как все понимали: непросохшая и промороженная штукатурка будет готовиться под замену. Отопление, кстати, запустили. Разговаривали также про возможные выплаты неустойки за невыполнение договора долевого строительства в срок, но нам со всей ответственностью заявили, что приостановок строительства было аж на 169 дней и нормативный срок они не превысили, посему выплат нам не видать. Но мы на всякий случай предупредили, что в окончательном расчете пункта о переносе сроков исполнения обязательств по договору быть не должно.