ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Coca-Cola решила поддать пару

05.02.2019 11:26 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A
Как показывает статистика, в период зимних праздников рост спроса на безалкогольные напитки сопоставим с летним. При этом в России его основу составляет потребление газированной воды. Например, ее доля в продажах компании Coca-Cola достигает 60 процентов. Как и технологический цикл практически любого пищевого предприятия, современное производство газировки невозможно без использования пара. В компании Viessmann разработали программу индивидуальной комплектации парогенераторов под нужды конкретных предприятий. Оснащение некоторых моделей паровых котлов, например Vitomax HS, подбирается под конкретный запрос, что позволяет наиболее полно учесть требования и особенности каждого конкретного проекта.

В частности, возможны варианты исполнения с проходной площадкой наверху котла или без нее, с водоохлаждаемым устьем жаровой трубы для подключения горелки, с выходом дымовых газов из интегрированного экономайзера в произвольном направлении, с опорным основанием различной конструкции, а также другие способы оснащения и комплектации, говорит Алексей Туленинов, руководитель группы инженерно-технической поддержки компании Viessmann.

Как отмечает эксперт, одними из важнейших факторов при выборе паровых котлов для современного производителя являются энергоэффективность, экологичность и надежность, которые позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, особенно в периоды пикового спроса. Такие, как время новогодних праздников. Главными критериями здесь становятся репутация и спектр сервисных опций.

В конце 2017 года мы осуществляли проект реконструкции паровой котельной завода Coca-Cola в Новосибирске. Предприятие работает с 1997 года и является крупнейшим производством компании на Урале и в Сибири. В 2017 году в расширение производства было инвестировано 500 миллионов рублей. В числе прочего необходимо было более чем в два раза увеличить мощность котельной, которая должна обеспечивать паром пять производственных линий, выпускающих около 150 миллионов литров напитков в год.

Оборудование для нее выбирал сам заказчик, ориентируясь на собственный опыт его использования на других своих производствах в России и за рубежом, рассказывает Михаил Валеев, руководитель группы компаний Энергия, одного из крупнейших производителей паровых и водогрейных котельных в Сибирском федеральном округе.

В ходе реализации проекта в дополнение к имеющемуся на предприятии паровому котлу производительностью 2,3 тонны пара в час был установлен котлоагрегат Viessmann Vitomax HS M75B производительностью восемь тонн пара в час при максимальном давлении 13 бар, работающий на природном газе в качестве основного вида топлива и использующий дизельное топливо в качестве резервного. Вместе с котлом был смонтирован комплекс термической деаэрации, укомплектованный и изготовленный специалистами Viessmann.

Установленный на предприятии трехходовой котел имеет классическую конструкцию с расположенной по центру жаровой трубой и симметричными дымовыми трубами второго и третьего хода в верхней части агрегата. Камера разворота дымовых газов в теле котла полноценно охлаждается водой, благодаря чему произведенное тепло полезно используется в полном объеме, а обмуровка не требуется.

Отличием этого типа оборудования является поддержание экологичного режима работы на всем диапазоне мощностей. Стабильно низкие температуры в области возникновения пламени способствуют существенному снижению уровня выбросов оксида азота.

www.viessmann.com
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как показывает статистика, в период зимних праздников рост спроса на безалкогольные напитки сопоставим с летним. При этом в России его основу составляет...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Трогать ли ставку рефинансирования и при чем тут зарплаты. Что завтра решит Нацбанк?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика