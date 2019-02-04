В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Coca-Cola решила поддать пару Как показывает статистика, в период зимних праздников рост спроса на безалкогольные напитки сопоставим с летним. При этом в России его основу составляет...

Как показывает статистика, в период зимних праздников рост спроса на безалкогольные напитки сопоставим с летним. При этом в России его основу составляет потребление газированной воды. Например, ее доля в продажах компании Coca-Cola достигает 60 процентов. Как и технологический цикл практически любого пищевого предприятия, современное производство газировки невозможно без использования пара. В компании Viessmann разработали программу индивидуальной комплектации парогенераторов под нужды конкретных предприятий. Оснащение некоторых моделей паровых котлов, например Vitomax HS, подбирается под конкретный запрос, что позволяет наиболее полно учесть требования и особенности каждого конкретного проекта.В частности, возможны варианты исполнения с проходной площадкой наверху котла или без нее, с водоохлаждаемым устьем жаровой трубы для подключения горелки, с выходом дымовых газов из интегрированного экономайзера в произвольном направлении, с опорным основанием различной конструкции, а также другие способы оснащения и комплектации, говорит Алексей Туленинов, руководитель группы инженерно-технической поддержки компании Viessmann.Как отмечает эксперт, одними из важнейших факторов при выборе паровых котлов для современного производителя являются энергоэффективность, экологичность и надежность, которые позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, особенно в периоды пикового спроса. Такие, как время новогодних праздников. Главными критериями здесь становятся репутация и спектр сервисных опций.В конце 2017 года мы осуществляли проект реконструкции паровой котельной завода Coca-Cola в Новосибирске. Предприятие работает с 1997 года и является крупнейшим производством компании на Урале и в Сибири. В 2017 году в расширение производства было инвестировано 500 миллионов рублей. В числе прочего необходимо было более чем в два раза увеличить мощность котельной, которая должна обеспечивать паром пять производственных линий, выпускающих около 150 миллионов литров напитков в год.Оборудование для нее выбирал сам заказчик, ориентируясь на собственный опыт его использования на других своих производствах в России и за рубежом, рассказывает Михаил Валеев, руководитель группы компаний Энергия, одного из крупнейших производителей паровых и водогрейных котельных в Сибирском федеральном округе.В ходе реализации проекта в дополнение к имеющемуся на предприятии паровому котлу производительностью 2,3 тонны пара в час был установлен котлоагрегат Viessmann Vitomax HS M75B производительностью восемь тонн пара в час при максимальном давлении 13 бар, работающий на природном газе в качестве основного вида топлива и использующий дизельное топливо в качестве резервного. Вместе с котлом был смонтирован комплекс термической деаэрации, укомплектованный и изготовленный специалистами Viessmann.Установленный на предприятии трехходовой котел имеет классическую конструкцию с расположенной по центру жаровой трубой и симметричными дымовыми трубами второго и третьего хода в верхней части агрегата. Камера разворота дымовых газов в теле котла полноценно охлаждается водой, благодаря чему произведенное тепло полезно используется в полном объеме, а обмуровка не требуется.Отличием этого типа оборудования является поддержание экологичного режима работы на всем диапазоне мощностей. Стабильно низкие температуры в области возникновения пламени способствуют существенному снижению уровня выбросов оксида азота.www.viessmann.com