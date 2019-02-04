В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Герметик Soudal Aquaswell Компания SOUDAL сообщает о выходе новинки Soudal Aquaswell. Это однокомпонентный полиуретановый герметик высокого качества для создания водогазонепроницаемого уплотнения...

Компания SOUDAL сообщает о выходе новинки Soudal Aquaswell. Это однокомпонентный полиуретановый герметик высокого качества для создания водогазонепроницаемого уплотнения при прокладке труб и кабелей, который увеличивается до 450 процентов от его первоначального объема после контакта с водой. Инженерные коммуникации играют важную роль при строительстве, так как места проходов труб и кабелей являются одними из самых уязвимых. А создание продуманной герметичной системы является одним из важных условий ее корректной работы. Возможность образования протечек или отверстий, через которые могут проникнуть влага или воздух, что означает дальнейшее образование грибка, появление сырости или более серьезные последствия, должна быть предотвращена. Это поможет не создавать угроз как самим коммуникациям, так и расположенным рядом конструкциям, системам и окружающей среде. Как правило, качественно проведенная работа и использование лучших материалов помогут минимизировать ремонтные работы или даже избежать их проведения.Эксперты SOUDAL рекомендуют обратить внимание на полиуретановый герметик Soudal Aquaswell, который идеально подходит для уплотнения труб и кабелей, бетонных стыков, а также склеивания саморасширяющихся лент на шероховатых поверхностях. Наличие сертификата DVGW VP-601 подтверждает водовоздухонепроницаемость средства до пяти бар. Герметик остается эластичным после отверждения и возвращается к своей первоначальной форме после набухания, что делает возможным проведение ремонтных работ.Средство Soudal Aquaswell необходимо использовать с пистолетом, отрезав наконечник на пять сантиметров от основания колпачка, чтобы достичь правильной глубины уплотнения. Затем отверстие в бетонной конструкции заполняется с каждой стороны минимум на один сантиметр в ширину и до пяти сантиметров в глубину в соответствии с таблицей применения, при этом грунтовать поверхность не надо.Важно обратить внимание на тот факт, что в больших скважинах трубы в центре бетона предварительно необходимо обернуть шнурами из полиуретана. По желанию сразу после нанесения можно выровнять шов мыльным раствором до образования поверхностной пленки.В ходе выполнения работ по герметизации при проведении инженерных коммуникаций очень важно обращать внимание на использование современных материалов, которые помогут избежать протечек и проникновения воздуха, а Soudal Aquaswell станет именно таким решением.www.soudal.ru