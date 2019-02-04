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Все неиспользуемые объекты госсобственности необходимо эффективно вовлечь в хозоборот - Румас

05.02.2019 16:04 — Новости Экономики | БелТА  
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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все неиспользуемые объекты государственной собственности необходимо эффективно вовлечь в хозяйственный оборот, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества строится в соответствии с указом №294. Ежегодно по согласованию с Президиумом Совета Министров утверждается перечень объектов для вовлечения их в экономический оборот. "Главой государства неоднократно указывалось на необходимость эффективного задействования всех имущественных объектов, превращения их балансодержателем в высокодоходный актив или вовлечения в хозяйственный оборот иным образом, в том числе через продажу либо передачу иному собственнику для открытия нового бизнеса и создания новых рабочих мест. Это является основной целью органов госуправления в работе с имуществом и соответствует приоритетам и задачам, предусмотренным Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы", - сказал Сергей Румас.

По официальным данным, в Беларуси на конец 2018 года не использовалось более 2,26 млн кв.м, находящихся в государственной собственности. Это около 2% от всего недвижимого государственного имущества. "Помимо недополученных доходов и потерь бюджета, собственники этих помещений несут повышенные расходы на содержание таких объектов", - подчеркнул премьер-министр.

Всего в 2018 году органами госуправления работа по вовлечению в оборот проводилась на 2 870 объектах. Проведено свыше 3 тыс. аукционов по реализации имущества, на торги выставлялось более 1,5 тыс. объектов с последующим понижением начальной цены. "Реально продано 658 объектов. При этом 440 объектов не заинтересовали покупателя даже начальной ценой в одну базовую величину. В рамках запланированных мероприятий по вовлечению в оборот лучше других сработали Минсвязи и Минобороны, серьезную работу провели Минэнерго и МЧС. Среди регионов лучшие результаты в Минске, Брестской и Гомельской областях. В Витебской области реализовано менее половины мероприятий. План по вовлечению в экономический оборот неиспользуемых объектов в 2018 году выполнен на 62%. Это немного лучше, чем в 2017 году, там было 60%. Причин неполного выполнения плана много - начиная от низкого спроса на объекты, выставляемые на аукцион, заканчивая сложной процедурой подготовки объектов к продаже. Работа проделана большая, но общий результат, к сожалению, далек от желаемого", - отметил Сергей Румас.

Он обратил внимание на то, что сегодня есть большой спрос на объекты для малого и среднего бизнеса. "Для выстраивания нормальной работы есть все необходимые инструменты: есть право продавать объекты за одну базовую величину, передавать в безвозмездное пользование объекты. Однако не все применяют такие инструменты для решения главных задач - создания новых рабочих мест, формирования добавленной стоимости, роста доходов бюджета через рост экономики и налоговой базы", - добавил премьер-министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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