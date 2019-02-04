Лукашенко лишит поддержки некоторые предприятия и грозит руководителям тюрьмой

Александр Лукашенко 5 февраля провел совещание с целью обсудить спектр экономических вопросов вопросов. На совещании был поднят вопрос эффективности работы отдельных предприятий.

Также на нем прозвучала информация о возможном возобновлении господдержки цементной отрасли.

«Сегодня традиционное совещание с экономическим блоком нашего государства, ядром которого является правительство. Поскольку вопросы, вынесенные на совещание, касаются и парламента, и Комитета госконтроля, Администрации президента, других структур, мы пригласили сюда руководителей. Рассмотрим несколько законопроектов, которые непосредственно будут влиять на деловую среду. Они касаются и международного сотрудничества, взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития, таможенных вопросов», - заявил Лукашенко в начале встречи.

Во время совещания было внесено предложение по повышению эффективности работы отдельных предприятий, однако президент сразу предупредил, что государство не будет поддерживать тех, кто не выполняет поставленных перед ними задач.

«Хочу напомнить: никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как (в очередной раз напоминаю) руководители пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера», - подчеркнул белорусский президент.

При этом государство вновь пообещало поддержку некоторым цементным заводам, хотя данная отрасль стала одним из символов провальной государственной политики по бездумному вливанию денег в заведомо провальные проекты. Однако такой неудачный опыт и убыток в миллиард долларов не остановил чиновников: они заверили президента о том, что отрасль не принесла прибыли пять лет назад из-за резкого падения стоимости сырья, а сейчас пришло время вновь поддержать цементные заводы рублем из госказны.

«Реализация инвестиционных проектов пришлась на то время, когда серьезно снизились цены на продукцию. Сегодня предприятия как минимум обеспечивают свою текущую деятельность. А вопросы, подчеркиваю, возможного оказания государственной поддержки предприятиям цементной отрасли будут предложены президенту в отдельном нормативном правовом акте», - сказал на совещании первый вице-премьер Александр Турчин, пишет БЕЛТА .

Ситуация в цементной отрасли обсуждалась у президента в ноябре. Тогда Лукашенко озвучил неутешительные цифры: три цементных завода имеют долги по кредитам в миллиард долларов, убыток за год составил почти 100 млн долларов.