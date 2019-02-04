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Компания ТЕХНОНИКОЛЬ поставила теплоизоляцию LOGICPIR в Мумбаи

05.02.2019 13:00 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Инновационный теплоизоляционный материал будет применен для строительства гипермаркета шведского концерна ИКЕА в индийском Мумбаи. Вообще говоря, ИКЕА активно развивается на территории Индии. Запланировано строительство 25 гипермаркетов и большого распределительного центра. Теплоизоляцию кровли площадью 57 тысяч квадратных метров второго магазина в Мумбаи обеспечила инновационная плита повышенной прочности LOGICPIR ТЕХНОНИКОЛЬ. Международный концерн не случайно выбрал материалы ТЕХНОНИКОЛЬ для своих индийских объектов. Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем, активно сотрудничает с ИКЕА в России, поставляя на ее объекты различные высококачественные материалы для устройства плоских кровель.

В том числе LOGICPIR, теплоизоляционные плиты с двусторонним покрытием поверхности стеклохолстом. Материал является модифицированной версией полиуретана, с более высокими качественными характеристиками. LOGICPIR обладает низким коэффициентом теплопроводности, 0 021 ватта на метр на градус, и это теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции. А также высокой прочностью, что позволяет выдерживать перепад температур и существенные механические нагрузки при монтаже и эксплуатации.

В случае с гипермаркетом в Мумбаи теплоизоляция LOGICPIR играет особенную и очень важную роль. Она сохраняет необходимую прохладу внутри торгового центра и изолирует его внутренние помещения от субтропической жары. Дополнительным стимулом для заказчика при выборе поставщика материала послужил генподрядчик ИКЕА в Мумбаи, крупнейшая строительная компания региона, L&T, с которой специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ также сотрудничают на строительстве атомной станции Куданкулам.

Работа на объектах ИКЕА в Индии в очередной раз подтвердила международный статус компании ТЕХНОНИКОЛЬ и востребованность ее продукции в самых различных частях планеты. Сегодня заводы Корпорации отгружают свою продукцию на рынки 95 стран, включая государства Скандинавии, Великобританию, Израиль, Новую Зеландию, Австралию, Индию, Сингапур, Китай, Канаду. Успехи компании на зарубежных рынках нашли отражение в победе в конкурсе Экспортер года.

www.tn.ru
 
 
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Инновационный теплоизоляционный материал будет применен для строительства гипермаркета шведского концерна ИКЕА в индийском Мумбаи. Вообще говоря, ИКЕА активно...
 
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