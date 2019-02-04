Министр юстиции: тарифы на риэлтерские услуги будут утверждать сами агентства недвижимости, но есть одно условие

Каких изменений стоит ожидать риэлтерам после вступления в силу нового документа, рассказал сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре министр юстиции Олег Слижевский, отвечая на вопрос журналиста портала Realt.by.

Министр отметил, что вопрос тарификации риэлтерских услуг сложный и рассматривается уже не первый год. В частности, для решения этого вопроса была создана межведомственная рабочая группа, куда вошли представители многих министерств и ведомств, а также агентств недвижимости.

В ходе обсуждения документа решался вопрос либо отменять тарифы, либо сохранять определенное регулирование цен с учетом того, что недвижимость, особенно жилая, — это достаточно дорогое и ценное приобретение у граждан.

Олег Слижевский также проинформировал, что сами риэлтерские организации не выработали единого мнения по этому вопросу, а порой высказывали диаметрально противоположные точки зрения. Одни считают, что регулирование тарифов необходимо сохранить. Другие полагают, что его надо отменить, а третьи выступают за установление предельных тарифов.

В итоге был выработан проект постановления, который сейчас находится в Совете министров.

Документом вводится норма, согласно которой риэлтерские организации будут самостоятельно утверждать тарифы на риэлтерские услуги, но они должны быть не выше предельных максимальных, утвержденных постановлением Совета министров. То есть агентства недвижимости в ходе переговоров с потребителями могут идти им навстречу и снижать тарифы, но ни в коем случае не поднимать их выше предельных.

Межведомственной группой также обсуждался вопрос отмены государственного регулирования тарифов по оказанию риэлтерских услуг с объектами коммерческой недвижимости.

—На самом деле, правовое регулирование этих тарифов можно было бы и отменить, поскольку два субъекта хозяйствования — это коммерческие организации, которые способны договориться между собой о стоимости услуг. Но этот вопрос должен решаться не на уровне постановления Совета министров, а указом президента о риэлтерской деятельности, — отметилОлег Слижевский.

В то же время, министр акцентировал внимание на том, что после внесения изменений и дополнений в указ №15 Минюст вернется к этому вопросу, и, скорее, государственное регулирование тарифов при оказании услуг юрлицам будет отменено. Это лишь вопрос времени.

Проектом постановления предусмотрено, что одна риэлтерская компания не может одновременно оказывать услуги и продавцу, и покупателю.

— Мы считаем это правильным, потому что в данном случае есть определенный конфликт интересов сторон. К сожалению, мы уже давно получаем жалобы от потенциальных покупателей риэлтерских организаций на то, что если они сами находят объекты недвижимости и хотят встретиться с продавцом или его представителем, то агентства навязывают им свои услуги. Эту практику надо искоренять, — уточнил министр.

По данным Министерства юстиции, на 1 января 2019 года риэлтерские услуги оказывали 143 организации (в 2017 году — 146), из них специальные разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности по оказанию юридических услуг с указанием составляющей лицензируемый вид деятельности услуги — риэлтерские услуги, выданные Министерством юстиции, имели 137 (140) коммерческих организаций.

Лиц, имеющих свидетельства об аттестации риэлтера, — 847.

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