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МИД Армении: Президент Беларуси - желанный гость в стране
05.02.2019 16:54 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко — долгожданный гость в Армении, заявила во вторник журналистам пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, сообщает информационное агентство
В середине декабря Лукашенко
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«Мы постоянно находимся на связи с белорусскими партнерами по различным вопросам двусторонней повестки, и президент Беларуси — желанный гость в Армении», — сказала Нагдалян.
Представитель МИД не назвала конкретные сроки и повестку возможного визита.
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