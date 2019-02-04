МИД Армении: Президент Беларуси - желанный гость в стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко — долгожданный гость в Армении, заявила во вторник журналистам пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, сообщает информационное агентство АРКА .



Александр Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Фото: пресс-служба премьер-министра Армении

В середине декабря Лукашенко рассказал российским журналистам об озвученных ранее предложениях по участию России и Беларуси в разрешении карабахского конфликта, а также затронул тему продажи Беларусью оружия Азербайджану. Президент также вспомнил о прошедшем саммите ОДКБ, где лидеры стран-участниц не смогли договориться о кандидате на пост Генсекретаря объединения.

Позже лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян после встречи с белорусским президентом заявил , что Лукашенко ждет приглашения, чтобы приехать в Армению и обсудить насущные проблемы двусторонних и многосторонних отношений.

«Мы постоянно находимся на связи с белорусскими партнерами по различным вопросам двусторонней повестки, и президент Беларуси — желанный гость в Армении», — сказала Нагдалян.

Представитель МИД не назвала конкретные сроки и повестку возможного визита.