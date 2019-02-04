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Литовская разведка: Спецслужбы России используют Беларусь для вербовки наших военных и политиков

05.02.2019 17:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Официальный Минск не в состоянии проводить полностью независимую от России политику, а российские спецслужбы используют Беларусь для вербовки литовских военных и политиков. Об этом говорится в докладе об оценке национальной угрозы Литве в ближайшие два года, подготовленном литовскими Департаментом безопасности и военной разведкой.


Фото: Reuters

Наибольшему влиянию России среди стран — соседок Литвы, по мнению спецслужб, подвержена Беларусь.

— Минск не в состоянии проводить полностью независимую политику из-за финансовой зависимости от России, нерешенных двусторонних вопросов и отсутствия экономических реформ в государственном секторе, — говорится в документе.

Литовская разведка также отмечает, что российские спецслужбы пытаются адаптироваться к западным (в том числе литовским) оборонительным мерам и используют в своих спецоперациях сферы бизнеса, туризма и другие недипломатические прикрытия, расширяют географию своих операций, нанимают представителей спецслужб, в том числе и из Беларуси, манипулируя общим советским прошлым.

— После переизбрания Путина Россия начала ужесточать контроль над Беларусью, чтобы Минск не проводил политику, не совместимую с интересами Кремля. При решении двусторонних проблем Россия эксплуатирует экономическую зависимость своего соседа и манипулирует финансовой поддержкой. Кремль будет стремиться обеспечить выгодные политические решения, зная, что российские субсидии и финансовая поддержка имеют жизненно важное значение для белорусского бюджета.

В докладе отмечают, что назначение нового посла России в Беларуси Михаила Бабича еще и в качестве спецпредставителя Путина указывает на то, что у российского президента возрастает потребность в прямом контроле над процессами в Беларуси. А предстоящие в Беларуси выборы активизируют двусторонние переговоры по нерешенным энергетическим, финансовым и торговым вопросам, что побудило Россию усилить информационную политику в отношении Беларуси, считают в литовских спецслужбах.

В докладе отмечается, что Беларусь — буферное государство и в случае конфликта с Западом или НАТО Россия планирует использовать белорусскую территорию как плацдарм для боевых действий против Запада.

При этом, считают в Литве, именно совместные стратегические учения России и Беларуси «Запад» моделируют военный конфликт с НАТО.

— В последние годы количество совместных учений российских воздушно-десантных войск и сил специального назначения Беларуси значительно возросло. Постепенно углубляющаяся военная интеграция с Россией снижает способность Беларуси осуществлять независимую оборону и политику безопасности", — считают в Литве.

Авторы доклада также считают, что на территории Беларуси российская разведка вербует бывших военных, сотрудников правоохранительных органов, политиков Литвы и «пытается постепенно вовлечь их в шпионаж против Литвы».

Отдельный раздел доклада посвящен БелАЭС, которая укрепляет позиции РФ в регионе, поскольку строится за российский кредит российской компанией «Росатом».

— Эти долгосрочные процессы (строительство и сопровождение эксплуатации АЭС. — Прим. TUT.BY) дадут России еще один инструмент политического влияния не только в Беларуси, но и во всем регионе. Кроме того, после ввода в эксплуатацию БелАЭС Россия будет стремиться восстановить лидирующие позиции на региональном энергетическом рынке, — говорится в докладе.

В докладе отмечается, что проект БелАЭС коммерчески невыгоден, поскольку рынков сбыта энергии у Беларуси, кроме стран ЕАЭС, нет.

Литовские спецслужбы прогнозируют, что в 2019 году Россия усилит свое влияние на внутреннюю политику постсоветских стран. Что касается выборов в Беларуси, Украине и Молдове, то, по мнению литовских специалистов по нацбезопасности, Россия будет стремиться повлиять на ход выборов с помощью информационных атак.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный Минск не в состоянии проводить полностью независимую от России политику, считают литовские спецслужбы.
 
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