Посольство США призывает найти и наказать вандалов, разбивших «скамью Клинтона» в Куропатах

Посольство США в Минске призывает белорусские власти провести расследование по факту уничтожения вандалами мемориальной скамьи, которую подарил Беларуси президент США Билл Клинтон 25 лет назад. Об этом дипмиссия заявила у себя на сайте.



Фото: Зьміцер Дашкевіч/Facebook

— Амбасада ЗША ў Мінску глыбока занепакоена знішчэннем 1 лютага мемарыяльнай лаўкі, усталяванай у Курапатах у дар беларускаму народу прэзідэнтам Білам Клінтанам дваццаць пяць год таму. Мы заклікаем беларускія ўлады правесці расследаванне і прыцягнуць вінаватых да адказнасці.

В посольстве уверены, что этот акт вызывает отвращение граждан и властей Беларуси. При этом в дипмиссии подчеркивают, что это происшествие не повлияет на поддержку со стороны США независимости и суверинтета Беларуси, и «той канструктыўнай ролі, якую Беларусь адыгрывае ў рэгіёне».

— Вандалы могуць знішчыць лаўку, але не тое, што яна сабой ўвасабляе. Месца роздуму для наведвальнікаў Курапат, лаўка сымвалізуе такія агульныя каштоўнасці, як рашучае процістаянне тыраніі і тэрору, і надзею, што падзеі, якія адбыліся тут восемдзесят год таму, болей нідзе і ніколі не паўторацца, — говорится в заявлении посольства.

Об очередном акте вандализма в Куропатах стало известно 1 февраля от активиста Дмитрия Дашкевича, который опубликовал у себя в фейсбуке фото скамьи разбитой на четыре куска.



Церемония открытия «скамьи Клинтона», 1994 год. Фото с сайта посольства США

Скамья была установлена в 1994 году во время визита в Беларусь президента США Билла Клинтона. Памятный знак за это время неоднократно страдал от действий вандалов.