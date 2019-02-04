|
Посольство США призывает найти и наказать вандалов, разбивших «скамью Клинтона» в Куропатах
05.02.2019 18:21 — Новости Экономики | Tut.by
Посольство США в Минске призывает белорусские власти провести расследование по факту
— Амбасада ЗША ў Мінску глыбока занепакоена знішчэннем 1 лютага мемарыяльнай лаўкі, усталяванай у Курапатах у дар беларускаму народу прэзідэнтам Білам Клінтанам дваццаць пяць год таму. Мы заклікаем беларускія ўлады правесці расследаванне і прыцягнуць вінаватых да адказнасці.
В посольстве уверены, что этот акт вызывает отвращение граждан и властей Беларуси. При этом в дипмиссии подчеркивают, что это происшествие не повлияет на поддержку со стороны США независимости и суверинтета Беларуси, и «той канструктыўнай ролі, якую Беларусь адыгрывае ў рэгіёне».
— Вандалы могуць знішчыць лаўку, але не тое, што яна сабой ўвасабляе. Месца роздуму для наведвальнікаў Курапат, лаўка сымвалізуе такія агульныя каштоўнасці, як рашучае процістаянне тыраніі і тэрору, і надзею, што падзеі, якія адбыліся тут восемдзесят год таму, болей нідзе і ніколі не паўторацца, — говорится в заявлении посольства.
Об очередном акте вандализма в Куропатах стало известно 1 февраля от активиста Дмитрия Дашкевича, который опубликовал у себя в фейсбуке фото скамьи разбитой на четыре куска.
Скамья была установлена в 1994 году
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В посольстве уверены, что этот акт вызывает отвращение граждан и властей Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)