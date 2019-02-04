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Российский «Детский мир» арендовал площади у «Евроторга» под первый магазин

05.02.2019 20:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами «Детский мир» сообщил о подписании договора аренды с компанией «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт») на размещение первого магазина в Беларуси.


Фото: gazetaingush.ru

Первый магазин торговой сети распахнет свои двери в гипермаркете «Евроопт» по ул. Монтажников, 2 в Минске в текущем месяце. Площадь дебютного магазина составит 1690 кв. м.

В Беларуси российский ритейлер будет развиваться под брендом «Детмир». В белорусской сети будет представлено более 30 тысяч наименований товаров для детей до 12 лет.

— Стратегия развития компании в Беларуси основывается на максимальной представленности белорусских товаров в ассортименте магазинов, — сказал для пресс-релиза исполнительный директор розничной сети «Детмир» Андрей Белик. — Так в категории «Детское питание» доля белорусских товаров уже составляет 35%. «Детмир» планирует достичь аналогичных показателей во всех товарных категориях. По итогам 2018 года объем реализованных белорусских товаров в розничной сети «Детский мир» в России составил более 400 млн российских рублей.

Группа компаний «Детский мир» объединяет сети магазинов «Детский мир», ELC, ABC и «Зоозавр». По данным на 31 декабря 2018 года сеть «Детский мир» представлена 673 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 237 городах России и 15 городах Казахстана. АФК «Система» является контролирующим акционером ритейлера, снизив долю с 72,6% до 52,1% после IPO. Российско-китайский инвестиционный фонд владеет 14,03% акций «Детского мира», на долю остальных акционеров, владеющих менее 5% акций, приходится 33,87%.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси российский ритейлер будет развиваться под брендом «Детмир».
 
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