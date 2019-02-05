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Лукашенко и Путин встретятся в Сочи 13 февраля
06.02.2019 08:23 — Новости Экономики | Tut.by
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят 13 февраля в Сочи деятельность рабочей группы по интеграции двух стран. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков газете
«По его словам, в ходе встречи, которая состоится 13 февраля в Сочи, президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также возникающих спорных вопросов», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что 31 января в ходе телефонного разговора Александр Лукашенко и Владимир Путин
Напомним, Путин и Лукашенко провели три встречи в декабре, две из них — 25 и 29 декабря. Одно из главных разногласий на сегодня — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ
Стороны не смогли решить эту проблему на встречах президентов, но договорились создать рабочую группу из
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Президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а...
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