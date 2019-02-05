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Лукашенко и Путин встретятся в Сочи 13 февраля

06.02.2019 08:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят 13 февраля в Сочи деятельность рабочей группы по интеграции двух стран. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков газете «Известия».


Фото: Reuters

«По его словам, в ходе встречи, которая состоится 13 февраля в Сочи, президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также возникающих спорных вопросов», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что 31 января в ходе телефонного разговора Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить договоренности, достигнутые на декабрьских встречах.

Напомним, Путин и Лукашенко провели три встречи в декабре, две из них — 25 и 29 декабря. Одно из главных разногласий на сегодня — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Стороны не смогли решить эту проблему на встречах президентов, но договорились создать рабочую группу из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу со стороны Беларуси и России возглавляют министры экономики двух стран.

 
 
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Президенты обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а...
 
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