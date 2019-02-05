ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дешево, но с проблемами. Все плюсы и минусы продажи или покупки доли в квартире

06.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Если с приобретением квартиры все более или менее понятно, то за продажу/покупку комнаты или доли в квартире не каждый рискнет взяться. Такая недвижимость зачастую дает больше проблем, чем возможностей. Можно владеть комнатой, но жить там будет невозможно из-за, например, неадекватного соседа. Но рынок долей есть, и он не так уж мал — несколько сотен долей и комнат в нашей базе фигурируют постоянно. Как распоряжаться таким имуществом, нам рассказал заместитель директора агентства недвижимости «Твой Маёнтак» Дмитрий Дьяченко.

Дешево, но с проблемами. Все плюсы и минусы продажи или покупки доли в квартире
Фото носит иллюстративный характер.

«Есть нюансы, о которых даже не задумываются»

Специалист утверждает, что самое главное при покупке и продаже комнаты — это юридические аспекты, о которых многие люди просто не задумываются.

Дешево, но с проблемами. Все плюсы и минусы продажи или покупки доли в квартире

— Комната или доля предполагает, что имеется как минимум два собственника в квартире. Долевая собственность — это не всегда выделение доли «в натуре»: простыми словами, у собственника нет четкого понимания, какую часть в квартире он может занимать. Ситуаций, благодаря которым такое возможно, множество: нотариальное соглашение о разделе недвижимости супругами после развода, раздел квартиры между участниками приватизации, получение несколькими наследниками наследства и другие. Во всех этих случаях собственники регистрируют свое право собственности в местном агентстве по государственной регистрации и получают Свидетельство о государственной регистрации лишь на долю в праве собственности на квартиру.

При этом остается открытым вопрос, что же представляет из себя доля в конкретной квартире, кто какой комнатой может пользоваться. Тем более часто доли одинаковые, например, ½ от квартиры, а размер комнат как правило разный, комната с лоджией/балконом и без. Для этого и существуют процедуры, которые позволяют определить порядок пользования жилым помещением.

Способы определения точной доли

Согласно Жилищному кодексу, существует два способа, которые помогут определить порядок пользования жилым помещением. Рассмотрим оба:

— Один из вариантов — это письменное досудебное Соглашение, в котором указываются права и обязанности сторон, ответственность и основания для прекращения владения и пользования помещением, условия изменения и расторжения. Хотя это и довольно мирный способ решения вопроса, на практике подобные соглашения применяются довольно редко. Основная причина — невозможность собственниками внесения информации о согласованном порядке пользования в Свидетельство о государственной регистрации и последующем ее закреплении. Другими словами, при продаже одним из собственников указанной доли в квартире третьему лицу, прошлое соглашение утрачивает силу и как вариант может повлечь различные конфликтные ситуации.

Наиболее предпочтительным остается второй вариант. Это определение порядка пользования судом. При условии, что это возможно. Любой из собственников долевой собственности в праве обратиться в суд и подать исковое заявление об определении порядка пользования жилым помещением. Суд выносит решение, учитывая все обстоятельства и уже сложившийся порядок пользования.

Также зачастую для урегулирования спора потребуется выплата компенсации сособственнику, доля которого будет уменьшена. Данный порядок закрепляется в Свидетельстве о государственной регистрации. Как пример, вместо абстрактной ½ доли в праве собственности будет присутствовать фраза «42/100 долей в праве собственности на квартиру по адресу (указывается адрес), состоящие из одной жилой комнаты площадью Х метров, при этом кухня, ванная, туалет, коридор находятся в общей долевой собственности». Данный порядок будет сохраняться и переносится при дальнейшем отчуждении комнаты, что позволит избежать многих споров.

Если же покупатель купил невыделенную долю, то он сможет обратиться в суд для этого уже после сделки. Но надо понимать, что его доля может как увеличиться, так и уменьшиться.

Дешево, но с проблемами. Все плюсы и минусы продажи или покупки доли в квартире
Фото носит иллюстративный характер.

Продать долю труднее, чем квартиру

Хоть по стоимости, как правило, доля и дешевле квартиры, зачастую сложностей при ее продаже возникает куда больше. Дмитрий Дьяченко рассказывает, что потребуется обязательный отказ соседа или соседей от преимущественного права покупки. Здесь как раз и кроется основная проблема:

— Согласно Гражданскому кодексу, при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается. Что это означает? В первую очередь, купить свою долю/комнату продавец должен предложить остальным сособственникам. Причем не просто предложить, а «непосредственно надлежащим образом их об этом уведомить». Простыми словами, данный отказ должен быть оформлен нотариально.

На практике соседи часто препятствуют продаже и не согласны идти в нотариальную контору, чтобы дать отказ. В этом случае уже продавец идет к нотариусу, и нотариус направляет соседу уведомление о продаже комнаты по желаемой цене. Но есть два нюанса. Первый: данное уведомление должно быть официально вручено почтальоном сособственнику под роспись. Второй: продавец не может изменять стоимость в сторону уменьшения от заявленной без повторного уведомления. Через месяц после вручения, если соседи не изъявили желание в приобретении, продавец может осуществить продажу.

В случае отказа в получении уведомления все, что остается продавцу — это суд, где надо будет писать исковое заявление на препятствие в распоряжении своей собственностью.

Также не забываем, что всем зарегистрированным гражданам (согласно копии лицевого счета) необходимо будет дать согласие на продажу. Задачу облегчит ситуация, когда лицевой счет дали исключительно на вашу комнату. Но, к сожалению, на практике расчетно–справочный центр либо товарищество собственников может выдать общую копию лицевого счета с указанием всех зарегистрированных в квартире граждан, а это может усложнить задачу.

Зачем покупать комнату и что влияет на ее стоимость?

Множество причин толкает покупателей на приобретение комнат и долей. Это и желание приобрести какую-никакую, но свою собственность. Развод также зачастую приводит к приобретению комнаты при невозможности купить квартиру. Иногда могут покупать комнаты при гипотетической возможности дальнейшего выкупа всей квартиры целиком. Каждая история индивидуальна, подчеркивает эксперт. Но назвать это сильно выгодным вложением тоже трудно. Цена комнаты может сильно меняться от разных факторов. Как объективных (например, готовность документов к быстрой продаже), так и субъективных:

— Если не брать юридическую сторону, то, пожалуй, самый главный фактор — это соседи и их количество. Если сосед ведет асоциальный образ жизни, то понятно, что это отразится на стоимости. Безусловно важен и общий психологический микроклимат в квартире. За много лет сложились свои устои и правила, и новому жильцу придется так или иначе уживаться с остальными проживающими. Также имеет значение состояние мест общего пользования и лояльность жильцов в решении общих вопросов, связанных с проживанием.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если с приобретением квартиры все более или менее понятно, то за продажу/покупку комнаты или доли в квартире не каждый рискнет взяться. Такая недвижимость зачастую...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Российский «Детский мир» арендовал площади у «Евроторга» под первый магазин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика