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ЗАО «Евроопт» продало 12% акций ЗАО «Доброном» кипрскому Dobronom`у за 6,5 млн евро

06.02.2019 11:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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ЗАО «Евроопт» совершило сделку с кипрской Dobronom Group Limited на 6,516 млн евро. Информация об этом опубликована на Едином портале финансового рынка. Предмет сделки — 120 акций.

Как пояснили в ЗАО «Евроопт», 2 года назад компания приобрела 12% акций ЗАО «Доброном» в инвестиционных целях. В январе 2018 года ЗАО «Евроопт» продало все 12% акций компании нидерландской Luckinvest B.V. с отсрочкой платежа. В связи с неоплатой со стороны Luckinvest B.V. 24 января 2019 года договор был расторгнут и 5 февраля эти же акции были проданы головной компании Dobronom Group Limited. В настоящее время ЗАО «Евроопт» не является владельцем акций ЗАО «Доброном», подчеркнули в компании.

Название кипрского юрлица перекликается с названием розничной сети «Доброном», которой управляет одноименное закрытое акционерное общество. Весной 2018 года прошла информация, что крупный дистрибьютор мировых и отечественных товаров массового потребления «Мостра-групп» выкупил контрольный пакет акций ЗАО «Доброном».

Де-юре ЗАО «Евроопт» не имеет никакого отношения к одноименной магазинной сети и управляющей ею компании «Евроторг». ЗАО «Евроопт» называет ритейлера «ключевым партнером». Основным видом деятельности эмитента облигаций являются сдача в аренду собственного недвижимого имущества, производство электрической и тепловой энергии, оказание услуг технического надзора за строительством и услуг по проведению электрофизических измерений на объектах, следовало из проспекта эмиссии.

 
 
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2 года ЗАО «Евроопт» приобрело 12% акций ЗАО «Доброном» в инвестиционных целях.
 
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