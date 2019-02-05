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Неиспользуемые объекты госсобственности в Беларуси не продаются даже за 1 базовую
06.02.2019 12:21 — Новости Экономики | БДГ
Неиспользуемые 440 объектов в Беларуси в 2018 году не купили даже за одну базовую величину.
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По его словам, в стране в минувшем году было проведено более 3 тысяч аукционов по реализации неиспользуемого и неэффективно используемого имущества. На торги выставлялось более 1,5 тыс. объектов с последующим понижением начальной цены. Всего проводилась работа по вовлечению в оборот 2870 объектов, однако удалось продать всего 658, то есть, меньше половины.
Таким образом, план по вовлечению в экономический оборот неиспользуемых объектов в 2018 году выполнен на 62% против 60% в 2017 году.
На заседании Румас подчеркнул, что необходимо эффективно вовлекать все неиспользуемые объекты госсобственности в хозяйственный оборот.
«Это является основной целью органов госуправления в работе с имуществом и соответствует приоритетам и задачам, предусмотренным Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-20 годы», – заключил глава правительства.
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Неиспользуемые 440 объектов в Беларуси в 2018 году не купили даже за одну базовую величину.
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