Канопацкая: В этом году на парламент потратят 17,5 миллиона рублей, по 2 тысячи в час

Из бюджета Беларуси на 2019 год на содержание белорусского парламента потратят 17 миллионов 492 тысячи 248 рублей, или 8,1 миллиона долларов. Из них 73% суммы выделят на Палату представителей (нижнюю палату парламента, состоящую из 110 депутатов), оставшиеся 27% — на содержание Совета Республики (верхняя палата парламента, 64 сенатора). Об этом у себя в Facebook написала депутат Анна Канопацкая.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Канопацкая посчитала, что расходы парламента составляют почти 2 тысячи рублей в час.

«То есть, каждый час, включая выходные, праздничные дни, ночное время, на Нацсобрание тратится из наших карманов две тысячи белорусских рублей», — написала депутат.

На заработную плату депутатов Палаты представителей в этом году планируется потратить 4 867 170 рублей, на секретариат Палаты — 3 244 780 рублей (370 рубля в час), на зарплату членов Совета Республики — 668 414 рублей, на секретариат Совета — 1 559 634 рубля (178 рублей в час), взносы на социальное страхование работников и служащих Нацсобрания составляют 3 409 025 рублей (389 рублей в час).

Депутат также написала, что на приобретение предметов снабжения и расходных материалов для Нацсобрания планируется потратить 58,539 тысячи рублей (160 рублей в день). На командировки и служебные разъезды — 379,922 тысячи рублей (1040 рублей в день), на прочие текущие расходы на закупку товаров, оплату услуг — 3 миллиона 130 тысяч 536 рублей (357 рублей в час), на выплату пенсий, пособий и прочих трансфертов — 174,227 тысячи рублей (477 рублей в день).