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Неиспользуемые объекты госсобственности в Беларуси не продаются даже за 1 базовую

06.02.2019 12:21 — Новости Экономики | БДГ  
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Неиспользуемые 440 объектов в Беларуси в 2018 году не купили даже за одну базовую величину.

Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании президиума Совета министров 5 февраля в Минске.

По его словам, в стране в минувшем году было проведено более 3 тысяч аукционов по реализации неиспользуемого и неэффективно используемого имущества. На торги выставлялось более 1,5 тыс. объектов с последующим понижением начальной цены. Всего проводилась работа по вовлечению в оборот 2870 объектов, однако удалось продать всего 658, то есть, меньше половины.

Таким образом, план по вовлечению в экономический оборот неиспользуемых объектов в 2018 году выполнен на 62% против 60% в 2017 году.

На заседании Румас подчеркнул, что необходимо эффективно вовлекать все неиспользуемые объекты госсобственности в хозяйственный оборот.

«Это является основной целью органов госуправления в работе с имуществом и соответствует приоритетам и задачам, предусмотренным Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-20 годы», – заключил глава правительства.

Он обратил внимание на то, что сегодня есть большой спрос на объекты для малого и среднего бизнеса.

«Для выстраивания нормальной работы есть все необходимые инструменты: есть право продавать объекты за одну базовую величину, передавать в безвозмездное пользование объекты. Однако не все применяют такие инструменты для решения главных задач - создания новых рабочих мест, формирования добавленной стоимости, роста доходов бюджета через рост экономики и налоговой базы», - резюмировал Румас.

Механизмы работы с неиспользуемыми объектами государственной собственности в Беларуси планируется усовершенствовать, сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

 
Теги: Минск
 
 
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Неиспользуемые 440 объектов в Беларуси в 2018 году не купили даже за одну базовую величину.
 
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