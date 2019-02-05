Бабич: Россия не будет размещать свои ракеты в Беларуси

Россия не рассматривает вопрос о размещении в Беларуси своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом, как сообщает ТАСС , заявил спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью, посол Михаил Бабич.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это, конечно, не будет происходить, потому что это не требуется. Действующая конфигурация нашей совместной военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара, не продвигая их ни на какую другую территорию», — сказал он.

Почему США приостанавливают участие в ДРСМД

2 февраля истек ультиматум , который США предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по договору о РСМД. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила его созданием ракеты 9М729 — в США считают, что 9М729 способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД.

Россия обвинения отвергла , выдвигая встречные претензии к США. Так, Кремль заявлял, что США нарушают ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД.

Президент США Дональд Трамп сообщил , что США приостанавливают участие в ДРСМД, но заявляют о готовности возобновить переговоры с Россией. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля заявил , что РФ предпримет «зеркальный ответ».

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

«По нашему мнению, складывающаяся сегодня вокруг ДРСМД ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для европейского континента», — прокомментировал белорусский МИД решение США.