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Бабич: Россия не будет размещать свои ракеты в Беларуси
06.02.2019 12:40 — Новости Экономики | Tut.by
Россия не рассматривает вопрос о размещении в Беларуси своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом, как
«Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это, конечно, не будет происходить, потому что это не требуется. Действующая конфигурация нашей совместной военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара, не продвигая их ни на какую другую территорию», — сказал он.
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ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
«По нашему мнению, складывающаяся сегодня вокруг ДРСМД ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для европейского континента», —
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«Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это, конечно, не будет происходить, потому что это не требуется», - заявил Бабич.
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