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Почему оппозиция опять идет на выборы врассыпную?
06.02.2019 12:49 — Новости Экономики | Tut.by
Перед очередными выборами президента оппозиция уже даже не говорит о едином кандидате — это стало просто невозможно. Почему с годами противники власти перестали объединяться и ходят на выборы несколькими колоннами — в очередном выпуске «Разжевано».
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Почему с годами противники власти перестали объединяться и ходят на выборы несколькими колоннами - в очередном выпуске «Разжевано».
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