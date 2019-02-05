Перед очередными выборами президента оппозиция уже даже не говорит о едином кандидате — это стало просто невозможно. Почему с годами противники власти перестали объединяться и ходят на выборы несколькими колоннами — в очередном выпуске «Разжевано».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему оппозиция опять идет на выборы врассыпную? Почему с годами противники власти перестали объединяться и ходят на выборы несколькими колоннами - в очередном выпуске «Разжевано».