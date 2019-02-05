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Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 10%
06.02.2019 14:03 — Новости Экономики | БелТА
Фото Pixabay
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования и ставка по кредиту овернайт сохраняются на уровне 10% и 11,5% годовых соответственно, ставка по депозиту овернайт повышается до 8,5% годовых с 13 февраля 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.
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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования и ставка по кредиту овернайт сохраняются на уровне 10% и 11,5% годовых соответственно, ставка по депозиту...
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