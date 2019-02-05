Нацбанк позволит ставке рефинансирования побить еще один рекорд

Правление Нацбанка приняло решение оставить без изменения ставку рефинансирования, сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

Нынешний уровень ставки рефинансирования, 10%, действует с 27 июня 2018 года и является повторением исторического минимума. До этого в истории независимой Беларуси ставка рефинансирования в размере 10% годовых действовала лишь на двух временных отрезках: с 1 декабря 2006 года по 31 января 2007 года (два месяца), и с 1 октября 2007 года по 30 июня 2008 года (девять месяцев). Следующее заседание Нацбанка, на котором будет рассматриваться возможность изменения ставки рефинансирования, запланировано на 3 мая, так что рекорд продолжительности действия минимальной ставки будет побит.

Также сохраняется ставка по кредиту овернайт (11,5%), ставка по депозиту овернайт с 13 февраля повышается до 8,5% годовых.

«Сохранению ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на фоне неопределенности внешних условий развития экономики способствовало преобладание факторов, обеспечивающих достижение целевого параметра по инфляции на 2019 год без изменения характера монетарных условий», — говорится в сообщении.

Повышение ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности банков осуществлено в рамках планомерной работы по снижению волатильности процентных ставок на кредитно-депозитном рынке и позволит усилить значимость ставки рефинансирования в трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики.

Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от направленности смещения баланса между инфляционными и дефляционными факторами.

Как отмечали эксперты накануне , на снижение ставки сработало и замедление темпов роста инфляции (менее 6% по прошлому году), и стабильная ситуация на валютном рынке страны.

«В текущей ситуации, несмотря на состоявшееся и ожидаемое усиление инфляционных рисков, связанных с негативным действием внутренних и внешних факторов, целесообразным выглядит сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне в размере 10% годовых», — отмечал аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Эксперт обращает внимание на то, что действующая ставка рефинансирования по прежнему находится в положительной плоскости относительно годовых темпов инфляции (5,6%) и базовой инфляции (4,8%).

Вместе с тем основной целью монетарной политики в 2019 году названо снижение инфляции до уровня не более 5% (декабрь к декабрю предыдущего года). «Таким образом, на данный момент скользящий фактический показатель годовой инфляции несколько превышает целевой индикатор инфляции в текущем году. В результате с учетом ожидаемого ускорения инфляции в России может сложиться впечатление о необходимости повышения ставки рефинансирования на ближайшем заседании правления Нацбанка Беларуси», — отмечал аналитик.

«Остается добавить, что с точки зрения ограничения внутренних инфляционных рисков в текущей ситуации целесообразным выглядит ограничение динамики зарплат белорусских работников с учетом складывающейся динамики производительности труда», — констатировал Александр Муха.

К примеру, в декабре 2018 года средняя начисленная зарплата белорусских работников составила 522,8 доллара. Средняя зарплата работников в декабре 2018 года достигла максимального значения за последние четыре года (с декабря 2014 года). Поэтому необходимо осознавать, что дальнейший рост зарплат, не подкрепленный повышением производительности труда работников, чреват негативными последствиями для национальной экономики, отмечает эксперт.