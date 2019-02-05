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Военные учения ОДКБ «Боевое братство» пройдут осенью на территории Беларуси

06.02.2019 14:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Активная фаза учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2019» пройдет осенью на территории Беларуси, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник российской армии Анатолий Сидоров 6 февраля на брифинге в Москве, который прошел в формате видеоконференции.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Мы продолжим проведение мероприятий совместной подготовки на едином фоне условной военно-политической и стратегической обстановки в рамках совместного оперативно-стратегического учения „Боевое братство — 2019“. В ходе учения в логической последовательности будет отработан весь комплекс мероприятий по предотвращению, сдерживанию военного конфликта и его разрешению. Совместное учение планируется провести на территории Беларуси, России и Таджикистана», — отметил он.

Сидоров уточнил, что более конкретные сроки учений, а также состав участвующих сил и средств будут обсуждаться на штабных переговорах за несколько месяцев до начала «Боевого братства». Предварительно речь идет о сентябре-ноябре. «Сейчас разрабатываются замыслы, не исключено, что они будут взаимоувязаны с теми учениями, которые планируются Россией и Беларусью на двусторонней основе», — добавил генерал-полковник.

По его словам, в текущем году впервые планируется провести специальные учения «Эшелон» с силами и средствами материально-технического обеспечения государств ОДКБ. «Это предполагает создание в рамках учения совместного органа управления и подразделений, которые на практике отработают вопросы планирования перевозок, снабжения и обеспечения материально-техническими средствами в интересах проведения операции коллективными силами оперативного реагирования в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности», — пояснил он.

Сидоров подчеркнул, что в 2018 году в боевой подготовке подразделений ОДКБ главное внимание будет направлено на формирование в составе группировок войск коллективных сил ОДКБ батальонных тактических групп. Эти группы будут рассматриваться как основная тактическая единица, которая будет использоваться при разрешении вооруженных конфликтов и проведении миротворческих операций. Кроме того, внимание будет уделено вопросам эффективности противовоздушной обороны.

 
 
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«В ходе учения в логической последовательности будет отработан весь комплекс мероприятий по предотвращению, сдерживанию военного конфликта и его разрешению....
 
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